Podwyższanie komfortu gracza dzięki kodom realizacji BGMI

Popularna gra Battlegrounds Mobile India (BGMI) zyskuje na popularności od czasu usunięcia PUBG Mobile z rynku indyjskiego. Jedną z cech wyróżniających BGMI jest dostępność codziennych certyfikatów realizacji BGMI, które można wymienić na różne nagrody w grze.

Kody realizacji BGMI są dobrodziejstwem dla graczy z ograniczonym budżetem. Wymieniając te certyfikaty, gracze mogą otrzymać walutę w grze zwaną „nieznaną gotówką” (UC), a także emotikony, przedmioty i ulepszenia broni i pojazdów. Najlepsze jest to, że do zdobycia UC nie są już potrzebne nowe kody realizacji, co ułatwia graczom dbającym o budżet dostęp do tych cennych nagród.

Na 12 września 2023 r. oferujemy następujące kody realizacji BGMI:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Jeśli dopiero zaczynasz realizować kody BGMI, oto przewodnik krok po kroku:

1. Odwiedź wyznaczoną stronę zwrotu kosztów BGMI.

2. Potwierdź status swojego konta BGMI.

3. Wpisz dokładnie kod promocyjny w odpowiednim polu.

4. Wybierz „Zrealizuj” spośród dostępnych opcji.

5. Sprawdź swój ekwipunek w grze, aby uzyskać dostęp do odebranych przedmiotów.

Te kody realizacji odblokowują różne nagrody, w tym ulepszenia broni palnej i pojazdów, a także szereg przedmiotów w grze. Zanurzanie się w urzekającym świecie BGMI stanie się teraz jeszcze bardziej ekscytujące dzięki kodom z 12 września 2023 r.

