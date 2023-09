Za szkłem: Obóz treningowy Los Angeles Kings – spojrzenie od środka na przedsezon NHL

National Hockey League (NHL) i NHL Network ogłosiły współpracę z drużyną Los Angeles Kings w ramach czwartego sezonu ich ogólnodostępnego przedsezonowego serialu dokumentalnego „Behind The Glass”. Ta trzyczęściowa seria, wyprodukowana przez NHL Network we współpracy z NHL Productions, pozwoli zajrzeć za kulisy intensywności, dramatyzmu i rywalizacji przedsezonowych rozgrywek NHL oczami dwukrotnego mistrza Pucharu Stanleya Kings.

Nadchodzący sezon Behind The Glass będzie obejmował podróż drużyny Kings na półkulę południową podczas meczu przeciwko Arizona Coyotes w Melbourne w Australii w ramach NHL Global Series 2023. Będzie to pierwszy mecz NHL rozgrywany w Australii, co doda całej serii emocji. Gracze będą mieli mikrofon i będą prezentowani z dala od lodowiska, oferując fanom niezrównaną zawartość podczas rywalizacji o miejsce w składzie i przygotowaniach do otwarcia sezonu zasadniczego.

Po dwóch kolejnych występach w play-offach Pucharu Stanleya Kings podnieśli oczekiwania wobec organizacji. Behind The Glass skupi się na wiceprezesie i dyrektorze generalnym zespołu, Robu Blake'u i głównym trenerze Toddzie McLellanie, którzy prowadzą zespół przez cały obóz przygotowawczy i kształtują wizję wieloletniego pretendenta do Pucharu Stanleya. W serialu przedstawimy także kluczowych zawodników, takich jak nowo nabyty środkowy Pierre-Luc Dubois, wschodzące gwiazdy Adrian Kempe i Kevin Fiala, a także doświadczeni gracze Anze Kopitar i Drew Doughty. Prezes zespołu Luc Robitaille zapewni wyjątkowy wgląd w to, co to znaczy być królem.

Premiera „Behind The Glass” miała miejsce w 2018 r., oferując fanom niespotykane dotąd spojrzenie na przedsezon NHL oczami drużyny New Jersey Devils. Od tego czasu w serialu występują drużyny Philadelphia Flyers i Nashville Predators. Tegoroczna edycja podniesie poprzeczkę dzięki międzynarodowej wycieczce do Melbourne w Australii.

Fani mogą spodziewać się ekskluzywnych, dodatkowych treści i klipów z każdego odcinka „Behind The Glass” udostępnianych na platformach cyfrowych i w mediach społecznościowych z hasztagiem #BehindTheGlass. Ponadto każdy odcinek będzie dostępny na platformie YouTube drużyny NHL, co zapewni fanom więcej możliwości interakcji z serialem.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp ma przybliżyć fanów do gry i zapewnić wyjątkową, nigdy wcześniej nie widzianą perspektywę na drużynę i okres przedsezonowy. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi ten dokument z pewnością podekscytuje fanów oczekujących nadchodzącego sezonu NHL.

