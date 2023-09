Badania pokazują, że mniej niż połowa Australijczyków ma telefony 5G

By

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez porównywarkę cen Finder, tylko 46% Australijczyków korzystających z telefonów komórkowych ma urządzenie, które jest w stanie odebrać połączenie 5G. Ustalenia te opierają się na badaniu nastrojów konsumentów, ankiecie przeprowadzanej na żywo wśród ponad 53,000 24 Australijczyków. Badanie ujawniło również, że 5% respondentów nie chce zasięgu 8G, a 5% przyznało, że nie wie, czym jest 22G. Jednak 5% uczestników wyraziło chęć przejścia na telefon XNUMXG w przyszłości.

Dodatkowo badanie przeprowadzane jest w momencie, gdy sieci 3G dobiegają końca. Największe australijskie firmy telekomunikacyjne, takie jak Vodafone, Telstra i Optus, ogłosiły plany zamknięcia swoich sieci 3G i ponownego dostosowania technologii w celu ulepszenia nowszych sieci 4G i 5G. Vodafone ma zamknąć swoją sieć 3G do 15 grudnia, następnie Telstra w czerwcu 2024 r., a Optus we wrześniu 2024 r.

Eksperci sugerują, że osoby posiadające starsze urządzenia będą musiały wkrótce dokonać aktualizacji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty łączności. Dotyczy to także właścicieli iPhone'ów, ponieważ modele starsze niż iPhone 6 będą miały dostęp tylko do sieci 3G, która w przyszłym roku nie będzie już obsługiwana. Wyłączenie sieci 3G będzie miało również wpływ na urządzenia inne niż telefony, takie jak systemy bezpieczeństwa, alarmy medyczne, maszyny EFTPOS i systemy zdalnego uruchamiania niektórych samochodów. Zaleca się, aby osoby korzystające z takich urządzeń sprawdziły u producentów lub dostawców sieci, czy będzie to miało wpływ na te urządzenia.

Jednakże ci, którzy kupili telefony komórkowe w ciągu ostatnich kilku lat, nie muszą się martwić, ponieważ nawet jeśli ich urządzenia nie obsługują 5G, wyłączenie 3G nie będzie miało na nie wpływu. Sieci komórkowe są zazwyczaj unowocześniane mniej więcej co dziesięć lat, a starsze sieci są wycofywane. Sieci komórkowe 5G, piąta generacja sieci komórkowych, zostały po raz pierwszy wprowadzone w 2019 r. i oczekuje się, że 6G zostanie wprowadzone do końca dekady.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśla obecny krajobraz łączności mobilnej w Australii, gdzie mniej niż połowa populacji korzysta z telefonów 5G. W miarę postępu technologii coraz ważniejsze staje się aktualizowanie swoich urządzeń, aby zapewnić nieprzerwaną łączność i dostęp do najnowszych możliwości sieci.

