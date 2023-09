Audemars Piguet przedstawia nowości w pięciu kolekcjach

By

Audemars Piguet wprowadził niedawno całą gamę nowych zegarków z pięciu różnych kolekcji, ukazując swoje zaangażowanie w innowacje i rzemiosło. Wśród najważniejszych modeli znajdują się modele Royal Oak „Jumbo” Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak „Jumbo” Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic i Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak „Jumbo” Extra-Thin charakteryzuje się teraz wykorzystaniem w swojej konstrukcji tytanu i szkła metalicznego (BMG), co nadaje mu niepowtarzalny i nowatorski wygląd. Połączenie tych materiałów po raz pierwszy pojawiło się w ofercie marki Only Watch 2021, a teraz zostało włączone do regularnej kolekcji. W nowej edycji zastosowano kaliber 7121, który zastąpił dotychczasowy kaliber 2121.

Dla tych, którzy wolą odrobinę luksusu, Audemars Piguet wprowadził cztery wersje klasycznego Royal Oak o wysokiej biżuterii. Modele te charakteryzują się rzadką i wysoce techniczną dekoracją śnieżną, która dodaje świetlistego efektu kultowemu projektowi. Dostępne w wersji z 18-karatowego białego lub różowego złota oraz w dwóch rozmiarach, te zegarki łączą elegancję z łatwością noszenia.

Kontynuując obchody 50. rocznicy powstania Royal Oak, marka wprowadziła na rynek Royal Oak „Jumbo” Extra-Thin Openworked w kolorze żółtego złota. Ten nowy dodatek zachowuje to samo DNA, co poprzednio wydane wersje z różowego złota i stali nierdzewnej, z naciskiem na przejrzystość i wyrafinowane rzemiosło. Zastosowany mechanizm to kaliber 7124, który jest wyjątkowo cienki i ma zaledwie 2.7 mm.

Aby uczcić 30. rocznicę Royal Oak Offshore, Audemars Piguet zaprezentował dwa nowe modele z ceramiki, tytanu i złota. Te zegarki na nowo interpretują model ref. 2020. 26405CE i są napędzane kaliberem 4401, samonakręcającym się, zintegrowanym mechanizmem chronografu z funkcją flyback.

Wreszcie, dla tych, którzy szukają doskonałości technicznej, Audemars Piguet po raz pierwszy prezentuje dwie nowe wersje Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie z czarnej ceramiki. Zegarki te wykorzystują opatentowaną przez markę technologię Supersonnerie, która zapewnia wyjątkowe właściwości akustyczne. Zegarki te, napędzane kalibrem 2953, łączą w sobie zaawansowaną technologię i tradycyjne wykończenie.

Audemars Piguet swoimi najnowszymi produktami nieustannie przesuwa granice zegarmistrzostwa, oferując entuzjastom różnorodną gamę opcji, które odzwierciedlają zarówno ich wiedzę techniczną, jak i talent artystyczny.

