Assassin's Creed Mirage: Powrót do korzeni marki

W ostatnich latach w Assassin's Creed zaszły pewne zmiany, a gry takie jak Odyssey i Valhalla odbiegają od podstawowych elementów, które czyniły tę serię tak wyjątkową. Jednak nadchodząca część, Mirage, wydaje się w najlepszy możliwy sposób przywracać markę do korzeni.

Jedną z wyróżniających się cech Mirage jest jego ustawienie. Zniknęły ekspansywne środowiska otwartego świata z poprzednich gier, zastąpione gęstym i tętniącym życiem Bagdadem. Samo miasto sprawia wrażenie żywego i pełnego charakteru, z tętniącymi życiem ulicami, tętniącym życiem bazarem i połączonymi dachami. Odkrywanie tego niezwykle szczegółowego placu zabaw to przyjemność, a miasto naprawdę ma swój własny charakter.

Mirage wprowadza także ulepszony system rozgłosu, dzięki czemu uniknięcie wykrycia staje się trudniejsze. Strażnicy reagują na twoją obecność, a cywile zwrócą na ciebie uwagę, jeśli się nie wmieszasz. Im więcej kłopotów sprawisz, tym więcej wrogów spotkasz, w tym łuczników i ciężko opancerzonych strażników. System ten dodaje grze ciekawego wyzwania i przywraca klimat klasycznej gry Assassin's Creed.

Walka w Mirage zachowuje pewne mechaniki z ostatnich wpisów, ale z ulepszeniami. Poziomy wrogów i liczby obrażeń zostały zastąpione paskami zdrowia, kontrowaniem i rzutami na uniki. Walka wydaje się bardziej wymagająca i reaktywna, wymaga strategii i precyzyjnego wyczucia czasu. Szczególnie walka w ukryciu wyróżnia się w Mirage. Poruszanie się w cieniu i pozostawanie w ukryciu daje satysfakcję i wciąga, co przypomina początki serii.

Assassin's Creed Mirage przywraca serię do korzeni skupionych na skradankach i przede wszystkim oddaje to, co sprawiło, że seria stała się tak popularna. Choć niektórym może brakować elementów RPG, skupiona sceneria, intuicyjne sterowanie i przyjemna rozgrywka w ukryciu zapewniają powrót serii do formy.

Źródła:

– Assassin's Creed Mirage: Oficjalna wersja demonstracyjna rozgrywki

– Assassin's Creed Mirage: Wywiad z twórcą