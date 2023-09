Assassin's Creed Mirage: Powrót do korzeni serii Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage stanowi znaczący kamień milowy dla Ubisoft Bordeaux, ponieważ po raz pierwszy studio kieruje rozwojem pełnej wersji gry. Znane z pracy nad DLC Valhalla's Wrath of the Druids, Bordeaux zostało wybrane do opracowania szczuplejszego i bardziej skupionego Mirage, który pierwotnie miał być DLC dla Valhalli, zanim stał się samodzielną przygodą. Akcja Mirage rozgrywa się w historycznym mieście Bagdad i ma na celu powrót do korzeni serii Assassin's Creed i złożenie hołdu oryginalnej grze.

Jednym z kluczowych aspektów Mirage jest nacisk na skradanie się i zwiad, przywracając klasyczną rozgrywkę Assassin's Creed. Mieszanie społecznościowe powróciło, umożliwiając graczom płynne wtapianie się w tłum i poruszanie się po ruchliwych ulicach Round City w Bagdadzie. Parkour jest również ważną cechą, ponieważ gracze mogą przemierzać miasto, korzystając z dachów i wykonywać akrobatyczne ruchy, aby uniknąć walki. Dodatkowo dla tych, którzy wolą szybszy środek transportu, dostępna jest szybka podróż do zsynchronizowanych punktów widokowych.

Samo Okrągłe Miasto jest imponującą scenerią, z kanałami, zielenią i odrębnymi dzielnicami o architekturze przypominającej pierwszą grę Assassin's Creed. Każda dzielnica oferuje wyjątkowe doświadczenia, takie jak Karkh, tętniące życiem miasteczko targowe, czy Abbasiyah, siedziba Domu Mądrości, w którym uczeni studiują matematykę i filozofię. Dbałość o szczegóły w projekcie miasta zwiększa wciągające wrażenia z Mirage.

Oprócz miasta Mirage wprowadza także obszary znane jako The Wilderness, zapewniając bardziej otwarte i ekspansywne środowisko, podobne do współczesnych gier Assassin's Creed. Obszary te zapewniają odświeżającą zmianę tempa i nie są konieczne do eksploracji, aby uzyskać główne doświadczenie oparte na narracji w Mirage. Niezależnie od tego, czy gracze wolą zamknięte miejskie otoczenie, czy otwartą dzicz, Mirage oferuje to, co najlepsze z obu światów.

Chociaż Mirage koncentruje się przede wszystkim na doświadczeniach Basima Ibn Ishaqa w Bagdadzie, są też momenty osadzone w współczesnej fabule. Momenty te są jednak ograniczone, a główny nacisk położony jest na podróż Basima. Inną godną uwagi lokalizacją w grze jest twierdza Alamut, która służy jako poligon dla Ukrytych i stanowi ukłon w stronę historii z poprzedniej części Assassin's Creed.

Mirage wprowadza nowe mechanizmy rozgrywki, takie jak system rozgłosu, w którym postacie niezależne będą reagować na poczynania gracza. Nieudane zadania, takie jak kradzież kieszonkowa, mogą spowodować, że NPC zaalarmują strażników i podniosą poziom rozgłosu gracza. Aby uniknąć wykrycia, gracze mogą stosować strategie takie jak przekupywanie muzyków w celu odwrócenia uwagi lub w ostateczności angażowanie się w walkę.

Assassin's Creed Mirage oferuje coś zarówno dla długoletnich fanów, jak i nowicjuszy w serii. Fani docenią pisanki i odniesienia do szerszej historii Assassin's Creed, podczas gdy nowicjusze będą mogli rozpocząć przygodę z serią z Mirage. Koncentrując się na skradaniu się, parkour i powrocie do korzeni serii, Mirage ma zapewnić ekscytującą i wciągającą przygodę Assassin's Creed.

