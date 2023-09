Aktualizacja Apple watchOS 10 wprowadza ekscytujące funkcje dla Apple Watch Series 9

Firma Apple ogłosiła, że ​​najnowsza aktualizacja watchOS 10 dla jej smartwatcha będzie dostępna do pobrania 18 września. Ta aktualizacja wprowadza istotne zmiany w interfejsie zegarka i wprowadza nowe funkcje poprawiające wygodę użytkownika.

Jednym z kluczowych dodatków w watchOS 10 jest wprowadzenie widżetów, które Apple nazywa spojrzeniami. Użytkownicy mogą teraz przeglądać i dostosowywać te widżety, co ułatwia szybki dostęp do informacji. Zegarek zyskuje także widżet Smart Stack, oparty na uczeniu maszynowym, który przewiduje i wyświetla najodpowiedniejsze dla użytkowników widżety w ciągu dnia.

Co więcej, watchOS 10 wprowadza ulepszenia w funkcjonalności Siri w Apple Watch Series 9. Polecenia Siri będą teraz przetwarzane na urządzeniu, co zapewni większą prywatność i umożliwi użytkownikom zadawanie pytań związanych z danymi dotyczącymi zdrowia i kondycji fizycznej z aplikacji Zdrowie.

Aktualizacja obejmuje także nowy ultraszerokopasmowy chip (UWB) drugiej generacji, który potrafi wykryć obecność HomePoda w pobliżu. Gdy użytkownik zbliży się na odległość mniejszą niż cztery metry od HomePoda z UWB, zegarek automatycznie uruchomi funkcję Teraz odtwarzane, umożliwiając użytkownikom sterowanie HomePodem lub otrzymywanie sugestii ze Smart Stack.

Apple ulepszyło także funkcje ułatwień dostępu w systemie watchOS 10. Użytkownicy mogą teraz dwukrotnie stukać palcami tej samej dłoni, co zegarek, aby wykonywać różne czynności, takie jak odbieranie połączeń lub uzyskiwanie dostępu do widżetu Smart Stack.

Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, przeprojektowano siatkę aplikacji. Zamiast poprzedniej siatki o strukturze plastra miodu, aplikacje są teraz wyświetlane w postaci małych okrągłych ikon, które przewijają się w pionie, co ułatwia lokalizowanie i uzyskiwanie dostępu do żądanych aplikacji. Dodatkowo zmieniono funkcjonalność przycisków bocznych; pojedyncze naciśnięcie przenosi teraz użytkowników do centrum sterowania, a podwójne naciśnięcie powoduje wyświetlenie portfela Apple Wallet do płatności NFC.

WatchOS 10 zapewnia bardziej intuicyjną i interaktywną obsługę, dzięki czemu Apple Watch przypomina miniaturowego iPhone'a. Dzięki konfigurowalnym widżetom, ulepszonym funkcjom Siri i ulepszonym funkcjom dostępności Apple gwarantuje, że jego smartwatch pozostanie cennym narzędziem dla użytkowników w ich codziennym życiu.

Źródła:

– The Verge: [WatchOS 10 na Apple Watch Series 9] (wstaw adres URL)

– The Verge – Piosenka Victoria: [podgląd systemu watchOS 10] (wstaw adres URL)