Apple wypuszcza neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla modele zegarków Apple, starając się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych

Firma Apple ogłosiła we wtorek, że wprowadza neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla wersje trzech swoich modeli Apple Watch w ramach swojego zobowiązania do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Te nowe modele będą oznaczone zielonym logo na pudełkach, co oznacza ich zrównoważony rozwój.

Większość redukcji emisji w tych zegarkach wynika z wykorzystania czystej energii elektrycznej w procesie produkcyjnym. Apple ujawniło, że 300 jego dostawców również zobowiązało się do korzystania z czystej energii w produkcji Apple.

Jednak sieć transportowa Apple, która w dużym stopniu opiera się na samolotach, pozostaje znaczącym źródłem emisji. Aby rozwiązać ten problem, Apple planuje transportować więcej zegarków statkami, pociągami i innymi metodami pozalotniczymi, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

W przypadku trzech neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla modeli Apple Watch połowa przesyłek wagowych będzie przewożona metodami innymi niż lotnicze. Kierownictwo Apple stwierdziło, że ta zmiana pomoże zmniejszyć zużycie paliwa i generować mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Korzystając z tej metody transportu, Apple dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poprzednimi modelami zegarków. W przypadku wszelkich pozostałych emisji firma zakupi kompensację emisji dwutlenku węgla, aby zapewnić neutralność węglową.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE i Apple Watch Ultra 2 z nowym zielonym logo będą charakteryzowały się znacznie niższą emisją gazów cieplarnianych w porównaniu do poprzednich produktów. W szczególności nowa, bardziej przyjazna dla klimatu aluminiowa seria 9 ze sportową pętlą będzie miała 8.1 kg (18 funtów) emisji pozostałej po zmianach Apple.

Ponadto Apple pracuje nad wykorzystaniem w swoich produktach większej liczby materiałów pochodzących z recyklingu. W nowych zegarkach zastosowano niestandardowe stopy aluminium i tytanu wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a także baterie zawierające wyłącznie kobalt z recyklingu. Apple planuje w przyszłości rozszerzyć te zrównoważone praktyki na większą liczbę swoich produktów.

Pomimo zwrotu w kierunku zrównoważonego rozwoju Apple podkreśliło, że neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla wersje jego zegarków będą wycenione w tej samej cenie, co modele standardowe. Celem firmy jest sprawienie, aby zmiany te były wykonalne i możliwe do powielenia w przypadku innych przedsiębiorstw.

