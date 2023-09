Plotki głoszą, że Apple wypuści nowy pasek FineWoven do Apple Watch

Plotki sugerują, że Apple może zaprezentować nowy pasek FineWoven dla Apple Watch podczas dzisiejszego wydarzenia poświęconego iPhone'owi 15. Osoba, która wyciekła z Twittera, Kosutami, ujawniła zdjęcia zespołu, prezentując jego projekt i sugerując, że Apple może zmierzać w kierunku bardziej ekologicznych materiałów w swoich akcesoriach.

Spekulacje wskazują, że Apple mogłoby potencjalnie zastąpić istniejące paski z gumy silikonowej, fluoroelastomeru i skóry zrównoważonymi alternatywami. Jest to zgodne z ciągłym zaangażowaniem firmy w odpowiedzialność za środowisko.

Chociaż zdjęcia opaski FineWoven dają wgląd w to, czego się spodziewać, początkowe reakcje były mieszane. Niektórzy widzowie wyrazili obawy co do wyglądu zespołu, postrzegając go jako cienki i delikatny w porównaniu z poprzednimi skórzanymi propozycjami. Czas pokaże, czy opaska FineWoven spełni standardy jakości wyznaczane przez poprzednie akcesoria Apple.

Autentyczność tych przecieków i dalsze szczegóły dotyczące nowych pasków do Apple Watch będziemy mieli jasność podczas wydarzenia poświęconego iPhone’owi 15. Oczekuje się, że oprócz nowych pasków Apple wprowadzi także na rynek linię Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 i iPhone'a 15.

Bądź na bieżąco, ponieważ będziemy relacjonować na żywo wszystkie ogłoszenia z wydarzenia Apple iPhone 15. Zapewnimy kompleksową obsługę iPhone'a 15, iPhone'a 15 Pro, iPhone'a 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 i watchOS 10.

Źródła: Wyciek z Twittera, Kosutami