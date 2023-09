iPhone 15 Pro Max kosztuje teraz od 1,199 dolarów z 256 GB pamięci

By

iPhone 15 Pro Max przeszedł kilka poważnych zmian, a wraz z nimi nowa cena początkowa wynosząca 1,199 dolarów za model 256 GB. Zeszłoroczny Pro Max zaczynał się od 1,099 dolarów, ale miał tylko 128 GB pamięci. Nowy iPhone oferuje więcej pamięci, ale za wyższą cenę.

Apple wypuści iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max 22 września, a zamówienia w przedsprzedaży rozpoczną się w najbliższy piątek. Od miesięcy krążą pogłoski, że Apple podniesie cenę ze względu na zmiany w ofercie, takie jak wprowadzenie ramki ze szczotkowanego stopu tytanu i cieńszych ramek. Nowy iPhone 15 Pro Max ma także szybszy SoC A17 ze zintegrowanym procesorem graficznym obsługującym ray tracing.

Należy zauważyć, że cena 1,199 dolarów za model 256 GB nie oznacza wzrostu ceny, ponieważ Apple naliczył tę samą kwotę za tę samą pojemność w zeszłym roku. Jednak tańsza opcja ze 128 GB pamięci nie jest już dostępna.

Oprócz zmian cen i miejsca na dane, Apple wprowadził także kilka innych znaczących aktualizacji swoich iPhone'ów. Firma w końcu zastąpiła starzejący się port Lightning portami USB-C w swoich telefonach, w tym w AirPods Pro. Port USB-C obsługuje szybszy standard USB 3 z szybkością transferu do 10 Gb/s. Użytkownicy będą jednak musieli zakupić osobno kabel USB 3 typu C.

Co więcej, seria iPhone'ów 15 obsługuje teraz ładowanie Qi2, które jest nowym standardem ładowania firmy Apple opartym na własnym ładowaniu MagSafe. W modelach Pro zastąpiono także stary przełącznik dzwonka/wibracji konfigurowalnym przyciskiem akcji, podobnym do tego, który można znaleźć w telefonach z serii Apple Watch Ultra.

Oprócz iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max, Apple ogłosiło także modele iPhone'a 15 i 15 Plus. Modele te wyposażone są w technologię Dynamic Island i dziedziczą chipy A16 Bionic z zeszłorocznych modeli Pro. Ceny początkowe iPhone'a 15 i 15 Plus pozostają takie same jak w zeszłym roku i wynosiły odpowiednio 799 i 899 dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, nowy iPhone 15 Pro Max ma wyższą cenę początkową, ale oferuje więcej miejsca na dane oraz szereg nowych funkcji i ulepszeń w porównaniu do swojego poprzednika.

