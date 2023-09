Pojawienie się iPhone'a 15: czego się spodziewać

By

Podczas wydarzenia „Wonderlust” w Cupertino Apple zaprezentowało swój telefon najnowszej generacji, iPhone 15. Urządzenie zachowało wiele znanych funkcji, takich jak wycięcie Dynamic Island, dostępne teraz w całej linii. Jednak jednym z najbardziej godnych uwagi dodatków jest zaktualizowany port: USB-C.

To posunięcie Apple oznacza zwrot w kierunku standaryzacji złączy, częściowo napędzany prawodawstwem UE. Chociaż Apple początkowo nie był entuzjastycznie nastawiony do tej zmiany, ostatecznie jest to pozytywna zmiana dla konsumentów. Port Lightning, wprowadzony ponad rok temu, jest obecnie wycofywany, a linia iPadów jest już przestawiana na standardowe złącze.

Udoskonalono także funkcję Dynamic Island, która teraz uwzględnia informacje o liniach lotniczych. iPhone 15 może pochwalić się wyświetlaczem Super Retina XDR, dostępnym w wersji Plus o przekątnej 6.1 cala i 6.7 cala. Główny aparat ma imponującą rozdzielczość 48 megapikseli i wykorzystuje łączenie pikseli w grupy, aby tworzyć zdjęcia o wysokiej rozdzielczości 24 megapikseli. Dodatkowo słuchawka oferuje ulepszony zoom z 2-krotnym teleobiektywem „jakość optyczną”, zapewniającą ostrzejsze zdjęcia.

W iPhonie 15 zastosowano funkcje uczenia maszynowego. Potrafi on automatycznie wykryć obecność osoby lub zwierzęcia (w szczególności kotów i psów) w kadrze i odpowiednio zastosować efekt bokeh. Ulepszono także tryb Smart HDR, wykorzystując czujnik głębi w przednim aparacie, aby lepiej różnicować obiekty i zapewniać żywsze spektrum kolorów.

Pod maską urządzenie napędza nowy bioniczny chip A16 z sześciordzeniowym procesorem graficznym. Wyposażony jest także w technologię Ultra Wideband, która rozszerza funkcjonalność FindMy, podobnie jak w Apple Watch Series 9.

Inne godne uwagi ulepszenia obejmują lepszą izolację głosu w celu zminimalizowania hałasu otoczenia, a także nową funkcję Roadside Service zapewniającą łączność satelitarną, opracowaną we współpracy z AAA. iPhone 15 jest dostępny w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim, czarnym i różowym.

Źródła: Apple