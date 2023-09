Neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla seria zegarków Apple 9: bliższe spojrzenie na większy wpływ na klimat

Firma Apple ogłosiła niedawno premierę zegarka Apple Watch Series 9, który według niej jest pierwszym produktem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Chociaż jest to rzeczywiście krok naprzód, konieczne jest zbadanie szerszego obrazu wpływu firmy na środowisko, zamiast skupiać się wyłącznie na zrównoważonym rozwoju pojedynczego produktu.

Status neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla przez Apple Watch Series 9 dotyczy tylko określonych kombinacji kopert i pasków. Dodatkowo Apple zamierza zaprzestać sprzedaży akcesoriów skórzanych, takich jak paski do zegarków i etui do telefonów, aby zminimalizować emisję gazów cieplarnianych. Jednak oceniając zobowiązania klimatyczne firmy, ważne jest, aby wyjść poza zrównoważony rozwój poszczególnych produktów i wziąć pod uwagę ogólną redukcję wpływu na środowisko.

Apple dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., co stanowi kluczowy kamień milowy, według którego powinniśmy oceniać firmę. Jeśli chodzi o Apple Watch Series 9, wybrane kombinacje kopert i pasków tego modelu, a także Apple Watch Ultra 2 i Apple Watch SE będą opatrzone logo wskazującym neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Apple przypisuje redukcje emisji w procesie produkcyjnym ulepszeniom materiałów, energii elektrycznej i transportu, w tym zwiększonemu wykorzystaniu czystej energii przez dostawców. Wszelkie pozostałe emisje są kompensowane poprzez projekty oparte na przyrodzie, takie jak inicjatywy ponownego zalesiania, które zwiększają absorpcję CO2. Ponadto Apple zobowiązuje się dostosować zużycie energii elektrycznej do oczekiwanego przez klientów ładowania modeli Apple Watch neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, inwestując w projekty dotyczące energii odnawialnej.

W ramach swojego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju Apple zastąpiło skórę materiałem z mikrotwillu o nazwie FineWoven, który ma znacznie niższą emisję dwutlenku węgla w porównaniu ze skórą. Celem tego przejścia jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących od bydła, które emituje metan – silny gaz cieplarniany zaostrzający zmiany klimatyczne.

Chociaż jednak ograniczenie emisji z określonych źródeł jest ważne, niekoniecznie odzwierciedla ogólne postępy, jakie firma czyni w kierunku realizacji swoich celów klimatycznych. Firma może sprawić, że jeden produkt będzie mniej emisyjny, ale zrekompensuje to osiągnięcie sprzedażą większych ilości tego produktu, co doprowadzi do tej samej lub nawet zwiększonej emisji gazów cieplarnianych.

Najnowszy raport Apple o postępie w zakresie ochrony środowiska wskazuje na spadek emisji dwutlenku węgla brutto – w 20.6 r. firma wyprodukuje równowartość 2022 mln ton metrycznych dwutlenku węgla. Aby osiągnąć swoje cele klimatyczne, Apple musi osiągnąć do końca dekady zerową emisję netto. Ważne jest, aby postęp był kontynuowany, czego dowodem była rola Octavii Spencer w roli Matki Natury w skeczu podczas niedawnego wydarzenia Apple, przypominającego firmie, aby nie zawiodła swojej matki.

Źródła: Apple