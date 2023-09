Wydarzenie Apple „Wonderlust”: czego się spodziewać

By

Oczekiwanie rośnie, ponieważ długo oczekiwane wydarzenie Apple „Wonderlust” jest tuż za rogiem. Oczekuje się, że podczas wydarzenia zaplanowanego na jutro zaprezentowane zostaną nowe, ekscytujące produkty, które zachwycą fanów Apple na całym świecie. Chociaż istnieje kilka potwierdzonych premier, takich jak iPhone 15 i Apple Watch Series 9, w młynie plotek aż huczy od spekulacji na temat tego, co jeszcze Apple ma do zaoferowania.

Jedną z najbardziej oczekiwanych premier jest iPhone 15. Wycieki i znawcy branży dostarczyli pewnych informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać po tej nowej linii iPhone'ów. Mówi się, że ma nowe kolory, cieńszą konstrukcję i lżejszą ramę wykonaną ze stopu tytanu. Oczekuje się, że wyświetlacz będzie nieco większy, a aparat będzie wyposażony w peryskopowy teleobiektyw, który zapewnia lepszą ostrość i mniejszą wagę.

Jedną z ekscytujących plotek o ulepszeniu iPhone'a 15 jest możliwość szybkiego przesyłania danych przez Thunderbolt, co umożliwi szybsze ładowanie. Jest to funkcja od dawna pożądana przez fanów iPhone'a, co czyni ją bardzo oczekiwanym dodatkiem.

Oprócz iPhone'a 15 Apple wprowadzi na rynek także Apple Watch Series 9. Chociaż nie ma zbyt wielu szczegółów na temat nowego urządzenia do noszenia, oczekuje się, że będzie on uzupełniał iPhone'a 15 i oferował ulepszoną funkcjonalność.

Oprócz tych potwierdzonych premier istnieją spekulacje, że Apple może wypuścić w tym roku nowe słuchawki AirPods. Minęły trzy lata od premiery AirPods Max, co stanowi potencjalną okazję dla Apple do wprowadzenia zaktualizowanej wersji.

Inną możliwością jest to, że Apple udostępni zapowiedź nadchodzącego zestawu słuchawkowego Vision Pro do „przetwarzania przestrzennego”, chociaż oczekuje się, że zostanie on wypuszczony dopiero w przyszłym roku.

Chociaż mogą pojawić się niespodzianki, jest mało prawdopodobne, że podczas wydarzenia „Wonderlust” zostaną zaprezentowane nowe iPady lub komputery Mac. Wydania te są bardziej prawdopodobne w 2024 r. wraz z wprowadzeniem chipa M3 firmy Apple.

Dla tych, którzy z niecierpliwością czekają na obejrzenie wydarzenia, będzie ono transmitowane na żywo w witrynie Apple. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 12 września o godzinie 10:1 czasu PT (XNUMX:XNUMX czasu wschodniego).

W miarę jak fani Apple odliczają godziny, emocje wciąż rosną. Bądź na bieżąco z jutrzejszym wydarzeniem „Wonderlust”, podczas którego Apple ma zaprezentować swoje najnowsze innowacje i po raz kolejny zachwycić publiczność.

