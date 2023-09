Apple wygrywa apelację w sprawie patentowej przeciwko firmie Corephotonics

By

Dzięki niedawnemu rozwiązaniu firma Apple Inc. ponownie podjęła wyzwanie wobec patentu na aparat do telefonów komórkowych posiadanego przez firmę Corephotonics Ltd. Patent, o którym mowa, umożliwia użytkownikom wykonywanie portretów z ostrym obiektem na rozmytym tle. Amerykański Sąd Apelacyjny dla Okręgu Federalnego orzekł w poniedziałek, że Komisja ds. Oceny Patentowej i Apelacyjnej (PTAB) niesłusznie odrzuciła atak Apple na Corephotonics, opierając się na błędzie typograficznym, którego żadna ze stron nie uznała za istotny.

Decyzja Federal Circuit opierała się na tym, że PTAB nie wyjaśniła w wystarczającym stopniu znaczenia błędu typograficznego w swoim orzeczeniu. Błąd ten, wraz z innymi niezależnymi błędami zidentyfikowanymi przez PTAB, wpłynął na początkową decyzję zarządu o odrzuceniu skargi Apple.

Zwycięstwo Apple w apelacji pozwala teraz firmie kontynuować walkę prawną z Corephotonics w sprawie ważności patentu. Jest to znacząca wygrana dla Apple, ponieważ korzystny wynik może potencjalnie uwolnić firmę od płacenia opłat licencyjnych na rzecz Corephotonics lub od wszelkich innych konsekwencji prawnych związanych z patentem.

W fotografii smartfonowej coraz popularniejsze staje się korzystanie z trybu portretowego, z ostrym obiektem i rozmytym tłem. Technologia stojąca za tą funkcją obejmuje połączenie sprzętu i oprogramowania, które umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających zdjęć. Firma Apple, znana z innowacyjności technologii smartfonów, stanęła na czele tego trendu dzięki trybowi portretowemu, który został pozytywnie przyjęty przez użytkowników.

To najnowsze osiągnięcie w sporze prawnym Apple z Corephotonics podkreśla intensywną konkurencję i znaczenie własności intelektualnej w branży smartfonów. Obie firmy walczą o dominację na tym wysoce konkurencyjnym rynku i są skłonne bronić swoich praw własności intelektualnej, aby zabezpieczyć swoją pozycję.

Jak potoczy się ten spór prawny, okaże się w nadchodzących miesiącach. Niemniej jednak pomyślne odwołanie Apple stanowi znaczący krok naprzód w jego wysiłkach mających na celu zakwestionowanie ważności patentu Corephotonics. Wynik tej sprawy może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości technologii aparatów w smartfonach.

Definicje:

– Komisja ds. prób patentowych i apelacji (PTAB): panel sędziów administracyjnych w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za przeglądanie i podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń dotyczących ważności patentów.

– Błąd typograficzny: błąd popełniony podczas pisania lub drukowania dokumentu, często obejmujący nieprawidłowe litery, słowa lub znaki interpunkcyjne.

