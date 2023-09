Apple prezentuje Apple Watch Ultra 2 z wewnętrznymi aktualizacjami

Firma Apple ogłosiła niedawno swój najnowszy flagowy smartwatch, Apple Watch Ultra 2. Chociaż konstrukcja Ultra 2 pozostaje podobna do swojego poprzednika, w urządzeniu wprowadzono główne ulepszenia. Dzięki procesorowi Apple S9 SiP, czterordzeniowemu silnikowi neuronowemu i ultraszerokopasmowemu chipowi lokalizacyjnemu U2, Ultra 2 oferuje zaawansowane funkcje, takie jak przetwarzanie Siri na urządzeniu i dokładniejsze śledzenie lokalizacji.

Ultra 2 może pochwalić się ulepszonym wyświetlaczem o jasności 3,000 nitów, co czyni go najjaśniejszym wyświetlaczem, jaki kiedykolwiek widziano w zegarku Apple Watch. Apple twierdzi, że użytkownicy mogą spodziewać się do 72 godzin pracy na baterii w trybie niskiego zużycia energii. Ponadto obudowa Ultra 2 jest wykonana w 95% z tytanu pochodzącego z recyklingu, co odzwierciedla zaangażowanie Apple w zrównoważony rozwój.

Chociaż aktualizacje sprzętu są godne uwagi, użytkownicy Apple Watch mogą również spodziewać się znaczących zmian wraz z wprowadzeniem systemu watchOS 10. Ta aktualizacja wprowadza do interfejsu zegarka widżety, przeprojektowane ikony aplikacji oraz nowe funkcje mapowania i jazdy na rowerze. W Ultra 2 wprowadzono także nową tarczę zegarka o nazwie Modular Ultra, która wykorzystuje zewnętrzną krawędź wyświetlacza. Co więcej, nowy gest podwójnego dotknięcia upraszcza inicjowanie i kończenie połączeń telefonicznych.

Apple Watch Ultra 2 jest dostępny w przedsprzedaży w cenie początkowej od 799 dolarów, a wysyłka rozpocznie się 22 września. Wydarzenie inaugurujące, które odbyło się w Apple Park w Cupertino, obejmowało także aktualizacje Apple Watch Series 9 i tańszego modelu SE.

