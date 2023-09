Apple Watch Ultra 2: ulepszenia i nowe funkcje

By

Apple Watch Ultra drugiej generacji pojawił się z kilkoma znaczącymi ulepszeniami. Zegarek posiada szybszy procesor, co przyczynia się do dłuższej żywotności baterii. Dodatkowo Ultra 2 może pochwalić się ulepszonymi czujnikami odczytu stanu zdrowia i nowym chipem U2 zapewniającym dokładniejsze śledzenie GPS.

Innowacyjny chip S9 zasila Apple Watch Ultra 2 i wprowadza nowy gest zwany „podwójnym dotknięciem”, poprawiający wygodę użytkownika i dostępność. Jedną z wyróżniających się funkcji zegarka jest zainstalowana na urządzeniu wersja Siri, która działa niezależnie od Wi-Fi, umożliwiając użytkownikom korzystanie z poleceń głosowych w dowolnym ustawieniu.

Podobnie jak Series 9, który również został zaprezentowany, Ultra 2 jest dowodem zaangażowania Apple w ochronę środowiska. Zegarek zawiera w obudowie zwiększoną zawartość materiałów pochodzących z recyklingu i jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Co więcej, Ultra 2 został zaprojektowany z myślą o entuzjastach spędzania czasu na świeżym powietrzu i jest wykonany z części pochodzących z recyklingu.

Pod względem wzornictwa Ultra 2 zachowuje ten sam wygląd, co jego poprzednik, z zaawansowanym wyświetlaczem o przekątnej 49 milimetrów. Wyświetlacz oferuje imponującą jasność 3,000 nitów, zapewniając dobrą widoczność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Apple wprowadziło także wyświetlacz „Modular Ultra”, który automatycznie dostosowuje się do trybu nocnego, dzięki czemu nadaje się zarówno do noszenia w dzień, jak i w nocy.

Najważniejszą cechą Ultra 2 jest żywotność baterii, która pozwala na aż do 36 godzin normalnego użytkowania i niesamowite 72 godziny w trybie niskiego zużycia energii.

Przedsprzedaż Apple Watch Ultra 2 rozpoczyna się już dziś, a sprzedaż rozpocznie się 22 września, a jego cena wyniesie 799 dolarów.

Źródła:

- Jabłko

– Mieszalny