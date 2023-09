Apple wprowadza ładowanie przez USB-C w nowej linii produktów

Firma Apple zaprezentowała niedawno swoją najnowszą linię produktów, prezentując ulepszenia swoich smartwatchów i telefonów. Chociaż wprowadzono wiele imponujących nowych funkcji, najbardziej znaczącą zmianą jest zastosowanie ładowania przez USB-C. Posunięcie to następuje po wydaniu przez europejskich prawodawców nakazu, aby do końca przyszłego roku wszystkie przenośne urządzenia technologiczne sprzedawane na kontynencie miały możliwość ładowania przez USB.

Dodanie portu USB-C do kultowego iPhone'a to godne uwagi odejście od Apple. Znana z innowacyjności firma pozostaje w tyle za innymi technologicznymi rywalami w tej dziedzinie. Jednak zamiast tworzyć osobną wersję urządzenia na rynek europejski, Apple zdecydowało się wprowadzić standard portu USB-C we wszystkich swoich smartfonach na całym świecie.

Konsumenci wyrazili entuzjazm dla przejścia w stronę powszechnego ładowania. Wiele osób docenia wygodę stosowania tego samego typu kabla ładującego do wszystkich swoich urządzeń. Szczególnie przydatne jest to dla tych, którzy często podróżują, ponieważ eliminuje potrzebę noszenia wielu kabli.

Catherine Warren, przedsiębiorczyni z branży mediów i technologii, z zadowoleniem przyjmuje dążenie do standaryzacji, stwierdzając: „Z mojego punktu widzenia wszystko, co standardowe, jest dobre. To bardzo pozytywny, mały krok w kierunku kompatybilności, do którego wszyscy dążymy jako konsumenci”.

Gay Gordon-Byrne, dyrektor wykonawczy konsumenckiej grupy lobbystycznej Right to Repair Foundation, uznaje wartość mandatu UE, ale pozostaje sceptyczny co do motywacji Apple. Sugeruje, że Apple może próbować przecenić znaczenie tej zmiany, ponieważ chętnie zrobi wszystko, co poprawi ich wygląd. Jednak nadal uważa wprowadzenie ładowania przez USB-C za pozytywną zmianę.

