Apple wprowadzi na rynek iPhone'a 15 wyprodukowanego w Indiach w dniu debiutu sprzedażowego

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą Apple planuje wypuścić iPhone'a 15, który jest produkowany w Indiach, pierwszego dnia swojego globalnego debiutu sprzedażowego. Chociaż większość iPhone'ów 15 nadal będzie pochodzić z Chin, oznacza to, że po raz pierwszy iPhone najnowszej generacji montowany w Indiach będzie natychmiast dostępny w sprzedaży. Posunięcie to podkreśla rosnące możliwości produkcyjne Indii i stanowi zmianę w stosunku do poprzedniej strategii Apple polegającej na sprzedaży na całym świecie przede wszystkim urządzeń wyprodukowanych w Chinach.

Apple pracuje nad wypełnieniem luki pomiędzy swoją działalnością w Indiach a głównymi bazami produkcyjnymi w Chinach. Firma rozpoczęła produkcję iPhone'a 15 w fabryce dostawcy w stanie Tamil Nadu w zeszłym miesiącu. Mogą jednak wystąpić niewielkie opóźnienia w dostępności urządzeń wyprodukowanych w Indiach ze względu na nieprzewidziane wyzwania logistyczne.

Oczekuje się, że iPhone 15 będzie najważniejszą aktualizacją Apple od trzech lat, obejmującą ulepszenia systemu aparatu w całej gamie i ulepszony 3-nanometrowy procesor w modelach Pro. Ta nowa linia jest kluczowa dla ożywienia sprzedaży Apple, gdyż firma odnotowała spadek sprzedaży przez trzy kolejne kwartały.

Indie stają się coraz ważniejsze dla Apple w wyniku zachęt finansowych rządu indyjskiego mających na celu zwiększenie lokalnej produkcji oraz wysiłków Apple na rzecz dywersyfikacji działalności poza Chinami w obliczu sporów handlowych. Kraj ten okazał się także obiecującym rynkiem dla Apple, odnotowując dwucyfrowy wzrost sprzedaży iPhone'ów w Indiach w poprzednim kwartale.

Oprócz fabryki Foxconn Technology Group w Tamil Nadu, iPhone'a 15 mają również montować inni dostawcy Apple w Indiach, w tym Pegatron Corp. i fabryka Wistron Corp., która wkrótce zostanie przejęta przez Tata Group.

Apple postrzega Indie zarówno jako szansę dla handlu detalicznego, jak i znaczącą bazę produkcyjną w dłuższej perspektywie, czego dowodem jest otwarcie w tym roku pierwszych sklepów w Indiach.

