Apple wprowadzi na rynek iPhone'a 15 wyprodukowanego w Indiach w dniu światowego debiutu sprzedażowego

Apple Inc. zamierza wprowadzić znaczącą zmianę w swojej strategii, wprowadzając wyprodukowany w Indiach iPhone 15 już pierwszego dnia sprzedaży, co oznacza, że ​​w dniu globalnego debiutu po raz pierwszy będzie dostępne lokalnie zmontowane urządzenie. Chociaż większość iPhone'ów 15 nadal będzie pochodzić z Chin, posunięcie to podkreśla rosnące możliwości produkcyjne Indii i wysiłki Apple mające na celu dywersyfikację produkcji poza Chinami.

Oczekuje się, że iPhone 15 zostanie zaprezentowany we wtorek, a sprzedaż rozpocznie się w ciągu kilku dni lub tygodni po wydarzeniu. Produkcja iPhone'a 15 rozpoczęła się w zeszłym miesiącu w fabryce w południowym stanie Tamil Nadu, obsługiwanej przez dostawcę Foxconn Technology Group. Chociaż mogą wystąpić niewielkie opóźnienia spowodowane wąskimi gardłami logistycznymi, oczywiste jest skupienie się Apple na zmniejszaniu luki pomiędzy swoimi operacjami w Indiach i Chinach.

Zachęty premiera Narendry Modi do promowania lokalnej produkcji w połączeniu ze strategią Apple mającą na celu zmniejszenie zależności od Chin w obliczu napięć handlowych uczyniły Indie ważnym rynkiem dla wysiłków Apple na rzecz dywersyfikacji. Przed iPhonem 14 tylko niewielka część światowej produkcji Apple była montowana w Indiach, z opóźnieniem wynoszącym od sześciu do dziewięciu miesięcy w porównaniu z produkcją w Chinach. Jednak opóźnienie zostało znacznie zmniejszone, dzięki czemu Apple do końca marca zmontuje 7% swoich iPhone'ów w Indiach.

Oczekuje się, że iPhone 15 będzie poważną aktualizacją urządzenia, obejmującą ulepszenia systemu aparatu w całej gamie modeli oraz modele Pro wyposażone w ulepszony 3-nanometrowy procesor. Ta nowa linia produktów ma dla Apple kluczowe znaczenie dla ożywienia sprzedaży, ponieważ firma odnotowała spadek sprzedaży przez trzy kolejne kwartały z powodu słabego popytu konsumenckiego na kluczowych rynkach, takich jak USA, Chiny i Europa.

Koncentracja Apple na Indiach wykracza poza produkcję, ponieważ w tym roku firma otworzyła swoje pierwsze sklepy detaliczne w tym kraju. Ze względu na szybko rozwijający się rynek i rosnącą sprzedaż Indie są postrzegane zarówno jako szansa dla handlu detalicznego, jak i ważna baza produkcyjna gadżetów Apple w dłuższej perspektywie. Oczekuje się, że inni dostawcy, tacy jak Pegatron Corp. i fabryka Wistron Corp., która wkrótce zostanie przejęta przez Grupę Tata, również będą montować iPhone'a 15 w Indiach.

Źródła:

- Hindustan Times

- Bloomberg News