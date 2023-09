Witryna Apple Store przechodzi w tryb offline przed premierą iPhone'a 15

By

Witryna Apple Store tymczasowo została wyłączona we wtorek rano, zaledwie kilka godzin przed długo oczekiwaną premierą iPhone'a 15. Na stronie docelowej wyświetlał się komunikat informujący, że witryna jest w trakcie aktualizacji i zachęcał odwiedzających do ponownego sprawdzenia jej wkrótce. Wyświetlono niebiesko-szare animowane logo Apple, również kojarzone z premierą iPhone'a 15, wraz z działającym linkiem do transmisji na żywo.

Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, zaprezentuje najnowszą wersję flagowego produktu firmy o godzinie 1:15 czasu wschodniego w Steve Jobs Theatre w Apple Park. Nie jest jasne, czy awaria witryny była wynikiem ogromnego zainteresowania iPhonem XNUMX, czy też Apple wprowadza zmiany w swoim sklepie internetowym.

Oczekuje się, że iPhone 15 zostanie wydany 22 września, a trzy modele będą dostępne w różnych przedziałach cenowych. Cena standardowej wersji będzie zaczynać się od 799 dolarów, a opcja Pro Max – od 1,099 dolarów. Jedną z zauważalnych zmian w iPhonie 15 jest zastosowanie standardowego portu ładowania USB-C, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. To posunięcie oznacza odejście od zastrzeżonego przez Apple portu ładowania Lightning.

Plotki dotyczące iPhone'a 15 obejmują wprowadzenie „przycisku akcji”, który zapewni użytkownikom szybki dostęp do różnych funkcji i ustawień bez odblokowywania urządzenia lub poruszania się po aplikacjach. Chociaż szczegółów jest niewiele, eksperci uważają, że ten przycisk może odróżnić iPhone'a 15 Pro od poprzednich modeli.

Apple zazwyczaj wprowadza nowy produkt jesienią, a iPhone 14 został wydany we wrześniu ubiegłego roku. Akcje spółki, które niedawno osiągnęły rekordową kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów, odnotowały we wtorek lekki spadek podczas porannych notowań.

