AirPods Pro 2 są teraz wyposażone w etui ładujące USB-C

Apple ogłosiło, że nowe AirPods Pro 2 będą wyposażone w etui ładujące USB-C zamiast złącza Lightning. Ta zmiana jest zgodna z przyjęciem przez Apple USB-C jako standardowego złącza dla swoich produktów, w tym komputerów Mac, iPadów i Siri Remote.

Same AirPods Pro 2 nie otrzymają żadnych aktualizacji sprzętowych, ale będą teraz kompatybilne z ładowaniem przez USB-C. Oznacza to, że użytkownicy mogą wygodnie używać tego samego kabla do ładowania komputerów Mac, iPadów, słuchawek AirPods i nowego iPhone’a 15. Dodatkowo AirPods Pro 2 można ładować bezpośrednio z iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max.

Klienci kupujący nowe AirPods Pro 2 w zestawie otrzymają etui ładujące USB-C. Jednak wbrew początkowym oczekiwaniom Apple nie będzie sprzedawał osobno etui ładującego USB-C.

Można już składać zamówienia na nowe słuchawki AirPods Pro 2 z etui ładującym USB-C, a dostawy rozpoczną się 22 września. Cena AirPods Pro 2 pozostaje na poziomie 249 dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, ta aktualizacja odzwierciedla zaangażowanie firmy Apple w standaryzację swoich produktów za pomocą złącza USB-C, co pozwala na większą wygodę i kompatybilność między urządzeniami.

