Nadchodzące wydarzenie prasowe Apple: czego możemy się spodziewać?

Apple przygotowuje się do długo oczekiwanego wydarzenia prasowego, które odbędzie się w siedzibie firmy w Cupertino w Kalifornii. Podczas gdy coroczne wydarzenie dotyczące iPhone'a zazwyczaj skupiało się na stopniowych aktualizacjach, w tym roku Apple ma po raz pierwszy wprowadzić do swoich smartfonów ładowanie przez USB-C. Posunięcie to byłoby zgodne z niedawnym prawodawstwem Unii Europejskiej wymagającym od 2024 r. wszystkich małych urządzeń obsługi ładowania przez USB-C.

Zastosowanie ładowania USB-C nie tylko usprawniłoby proces ładowania różnych urządzeń i marek, ale także zmniejszyłoby liczbę ładowarek i kabli, z którymi muszą się zmagać konsumenci. Analitycy uważają, że ta zmiana stanowi znaczące zakłócenie w projektowaniu iPhone'a, ale nie dramatyczne.

Krążą plotki, że oprócz ładowania przez USB-C, iPhone 15 będzie wyposażony w funkcję „Dynamic Island”, która zastępuje wycięcie w górnej części ekranu. Oczekuje się, że droższe modele iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max będą miały nowe funkcje, w tym skierowany do tyłu obiektyw peryskopowy zapewniający większy zoom optyczny oraz tytanową obudowę, która sprawi, że urządzenie będzie lżejsze i cieńsze. Oczekuje się, że modele te będą również zasilane najnowszym chipem Apple A17, oferującym szybsze przetwarzanie i dłuższą żywotność baterii.

Podczas wydarzenia prasowego mogą również zostać przedstawione aktualizacje dotyczące zestawu słuchawkowego Apple do rzeczywistości mieszanej Vision Pro, którego premiera planowana jest na rok 2024. Apple może zapowiedzieć nowe funkcje i możliwości współpracy w ramach tego futurystycznego produktu.

Co więcej, Apple prawdopodobnie zaprezentuje swoje najnowsze zegarki Apple, w tym Apple Watch Series 9, wraz z nowymi iPhone'ami. Firma może również zaprezentować słuchawki AirPods nowej generacji z etui ładującym kompatybilnym z USB-C. Mogą również zostać ogłoszone daty premiery nadchodzących systemów operacyjnych, takich jak iOS 17.

Nie oczekuje się jednak, że na wydarzeniu pojawią się nowe iPady ani komputery Mac, ponieważ analitycy spodziewają się, że te ogłoszenia zostaną ogłoszone w październiku. Podobnie nie przewiduje się, że Apple wypuści składane urządzenie, które będzie konkurować z ofertami Samsunga i Google.

Podsumowując, nadchodzące wydarzenie prasowe Apple zapowiada ekscytujące aktualizacje i zmiany, a wprowadzenie ładowania iPhone'ów przez USB-C będzie znaczącym wydarzeniem. Konsumenci mogą również spodziewać się nowych funkcji w ofercie iPhone'a 15, a także zapowiedzi zestawu słuchawkowego do rzeczywistości mieszanej Vision Pro. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Apple i będzie transmitowane na żywo na jego stronie internetowej.

