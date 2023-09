Czy Apple jest spółką wzrostową czy wartościową?

By

W ostatnich wiadomościach uwagę zwróciła firma Apple (AAPL) w związku z oczekiwaną zapowiedzią iPhone'a 15 i spadkiem jej zapasów po doniesieniach o zakazie przez Chiny pracownikom rządowym używania iPhone'ów w pracy. To skłoniło wielu analityków do zakwestionowania tego, czy Apple jest klasyfikowany jako spółka wzrostu, czy spółka wartościowa.

Aby przeanalizować tę kwestię, starsza reporterka Yahoo Finance, Allie Garfinkle, bada przyszłość Apple i doradza inwestorom, jak powinni postrzegać akcje.

Akcje wzrostu są zazwyczaj kojarzone ze spółkami, od których oczekuje się szybkiego rozwoju i wzrostu zysków w ponadprzeciętnym tempie. Akcje te często są wyceniane po wyższych wycenach ze względu na oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłego wzrostu. Z drugiej strony akcje wartościowe są postrzegane jako niedowartościowane w stosunku do ich wewnętrznej wartości. Akcje te mogą nie mieć takiego samego potencjału wzrostu jak akcje wzrostowe, ale często uważa się, że mają solidne podstawy i są notowane z dyskontem.

Apple od dawna jest postrzegany jako spółka wzrostowa, napędzana swoimi przełomowymi produktami, takimi jak iPhone i iPad. Jednak ostatnie wyzwania stojące przed firmą, w tym spowolnienie sprzedaży iPhone'a i napięcia handlowe z Chinami, wzbudziły obawy co do zdolności firmy do kontynuowania tej trajektorii wzrostu.

Garfinkle sugeruje, że inwestorzy powinni podchodzić do Apple nie tylko jako spółki wzrostowej lub wartościowej, ale zamiast tego postrzegać ją jako spółkę hybrydową. Podkreśla silną sytuację finansową spółki, w tym duże rezerwy gotówkowe, rosnące wypłaty dywidendy i program skupu akcji własnych. Czynniki te wskazują, że Apple posiada cechy zarówno akcji wzrostowych, jak i wartościowych, co czyni go atrakcyjną opcją inwestycyjną dla inwestorów stosujących różne strategie.

Rozważając inwestycje w Apple, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę takie czynniki, jak możliwości innowacyjne firmy, potencjalne możliwości rynkowe i krajobraz konkurencyjny. Czynniki te pomogą określić, czy Apple będzie w stanie utrzymać swój wzrost i przywrócić zaufanie inwestorów.

Ogólnie rzecz biorąc, klasyfikacja Apple jako spółki wzrostu lub spółki wartościowej nie jest jednoznaczna. Jej dotychczasowe sukcesy jako spółki wzrostowej oraz jej obecna sytuacja finansowa jako spółki wartościowej przedstawiają bardziej zniuansowaną perspektywę. Aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne, inwestorzy powinni dokładnie ocenić potencjał Apple w zakresie przyszłego wzrostu i jego obecną wycenę.

Źródła: żaden