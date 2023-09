Partnerzy Apple i AAA wprowadzą pomoc drogową zasilaną satelitarnie do iPhone'ów

By

Firma Apple ogłosiła rozpoczęcie współpracy z firmą AAA w celu zapewnienia pomocy drogowej zasilanej z satelity w telefonach iPhone 15 i iPhone 14. Ta funkcja stanowi rozwinięcie istniejącej funkcji Emergency SOS za pośrednictwem satelity, która została wprowadzona w telefonie iPhone 14. Dzięki tej nowej usłudze użytkownicy iPhone'a mogą teraz uzyskaj pomoc w przypadku problemów z samochodem, takich jak przebita opona lub brak paliwa, gdy jesteś poza zasięgiem telefonu komórkowego.

Aktywując nowego iPhone'a 14 lub iPhone'a 15, użytkownicy otrzymają dwa lata bezpłatnego dostępu do Alarmowego SOS i Pomocy Drogowej. Usługi świadczone za pośrednictwem tej funkcji są objęte warunkami członkostwa AAA dla członków AAA lub dostępne na zasadzie płatności za użycie dla osób niebędących członkami.

Aby uzyskać dostęp do usługi pomocy drogowej, użytkownicy mogą po prostu wysłać SMS-a o treści AAA z prośbą o pomoc w sytuacjach awaryjnych, takich jak brak dostępu do samochodu lub brak paliwa. Ta funkcja wykorzystuje opcję SMS-ów alarmowych firmy Apple za pośrednictwem satelity, gdy nie jest dostępny zasięg sieci komórkowej lub Wi-Fi.

Kiedy użytkownik skontaktuje się z AAA w celu uzyskania pomocy, na ekranie pojawi się krótki kwestionariusz pozwalający zebrać niezbędne szczegóły. Dane te można następnie przesłać drogą satelitarną do firmy AAA, która wyśle ​​bezpośrednią wiadomość do użytkownika i wyśle ​​pomoc do jego lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że ta funkcja satelity wymaga wyraźnego pola widzenia na niebo, więc może nie działać na obszarach silnie zalesionych lub w innych lokalizacjach z zasłoniętym widokiem.

Chociaż firma Apple nie ogłosiła kosztów usługi Emergency SOS po pierwszych dwóch latach, jest to mile widziany dodatek dla użytkowników iPhone'a, którzy mogą potrzebować pomocy w odległych obszarach lub w sytuacjach, w których tradycyjne metody komunikacji nie są dostępne.

Źródła: Apple, AAA