Nadchodzący iPhone 15 firmy Apple: czego się spodziewać

Apple przygotowuje się do zaprezentowania długo oczekiwanego iPhone'a 15 podczas corocznej prezentacji produktów. Technologiczny gigant doświadczył łagodnego spadku sprzedaży, przy czym trzy kwartały z rzędu spadały, co sygnalizuje kolejne możliwe pogorszenie sytuacji w bieżącym kwartale. Skutkowało to spadkiem cen akcji Apple i zahamowaniem wzrostu jego wartości rynkowej.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji, nie oczekuje się, że iPhone 15 będzie charakteryzował się przełomowymi osiągnięciami technologicznymi. Zamiast tego prawdopodobnie będzie oferować stopniowe ulepszenia swoich chipów, baterii i aparatów. Jednak jedną zauważalną zmianą jest przyjęcie standardu kabla USB-C, który Apple prawdopodobnie wprowadzi do ładowania.

To przejście na USB-C wynika przede wszystkim z mandatu europejskich organów regulacyjnych, który wzywa do wycofania kabli z portem Lightning do 2024 r. Spekuluje się, czy Apple wdroży tę zmianę na całym świecie, czy ograniczy się do rynku europejskiego. Na szczęście wielu konsumentów posiada już kable USB-C ze względu na ich szerokie zastosowanie w różnych urządzeniach, co sprawia, że ​​przejście jest stosunkowo wygodne. Kable USB-C oferują również większe prędkości ładowania i przesyłania danych w porównaniu do kabli Lightning, co może być postrzegane jako pozytywne dla konsumentów.

Ponadto modele iPhone'a 15 mogą zostać przeprojektowane i obejmować zmieniające kształt wycięcie na ekranie, zwane „Dynamiczną Wyspą”. Ten element konstrukcyjny został po raz pierwszy wprowadzony w zeszłorocznych urządzeniach Pro i Pro Max. Krążą także pogłoski o wersjach Pro i Pro Max wyposażonych w peryskopowy teleobiektyw z 6-krotnym zoomem optycznym, zapewniający lepsze wrażenia podczas fotografowania na duże odległości.

Dzięki tym ulepszeniom analitycy przewidują potencjalny wzrost cen modeli Pro i Pro Max. Dzieje się tak w czasie, gdy inflacja po pandemii już wpływa na budżety gospodarstw domowych, testując gotowość konsumentów do płacenia za urządzenia premium.

Oprócz nowych iPhone'ów, Apple ma zaprezentować także najnowsze smartwatche i nadchodzący system operacyjny iOS 17. iOS 17 wprowadzi takie funkcje, jak transkrypcja nieodebranych połączeń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy będą mogli zdecydować, czy odebrać połączenie, zanim poczta głosowa zostanie nagrana.

Ogólnie rzecz biorąc, premiera iPhone'a 15 firmy Apple jest bardzo oczekiwana, nawet przy braku większych postępów technologicznych. Oczekuje się, że wprowadzenie kabli USB-C, ulepszenia aparatów i aktualizacje oprogramowania przyciągną konsumentów i zwiększą sprzedaż.

