Apple ogłosi nowe modele iPhone'a i nie tylko podczas Keynote Event

By

Apple przygotowuje się do zaprezentowania najnowszej linii modeli iPhone'a podczas długo oczekiwanego wydarzenia przewodniego zatytułowanego „Wonderlust”. Wydarzenie zaplanowano na wtorek o godzinie 10:XNUMX czasu PT i będzie transmitowane na żywo dla widzów na całym świecie. Oprócz nowych iPhone'ów Apple może zaprezentować także nowy zegarek Apple Watch i udostępnić aktualizacje dotyczące nadchodzących gogli Vision Pro VR.

Plotki sugerują, że Apple wprowadzi cztery modele iPhone'a nowej generacji: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Warto zauważyć, że w modelach „Pro” oczekuje się przejścia z ramek ze stali nierdzewnej na lżejsze i potencjalnie cieńsze ramki tytanowe. Chociaż istnieją spekulacje na temat tego, jak to będzie wyglądać, szczegóły będą trzymane w tajemnicy aż do konferencji.

Jedną ze znaczących zmian, które Apple prawdopodobnie ogłosi, będzie przejście z własnego portu Lightning na szerzej stosowany port USB-C. Ta zmiana wynika z przepisów UE i może mieć wpływ na sposób, w jaki przyszli nabywcy iPhone'a będą korzystać ze swoich urządzeń. Czas pokaże, jak Apple zaprezentuje i uzasadni tę zmianę swoim klientom.

Oprócz zaprezentowania iPhone'a Apple może skorzystać z okazji i zaprezentować nową wersję Apple Watch. Firma ma doświadczenie w corocznym odświeżaniu swojego popularnego urządzenia do noszenia, choć szczegóły dotyczące nowego Apple Watcha są wciąż skąpe.

Co więcej, Apple może krótko poruszyć temat Vision Pro, długo oczekiwanego zestawu słuchawkowego do wirtualnej rzeczywistości. Biorąc pod uwagę, że wydarzenie związane z iPhonem cieszyło się dużym zainteresowaniem, nie byłoby zaskakujące, gdyby Apple udostępnił aktualne informacje na temat postępów w tworzeniu Vision Pro przed jego spodziewaną premierą w przyszłym roku.

Aby obejrzeć transmisję na żywo z głównego wydarzenia, widzowie mogą uzyskać do niej dostęp bezpośrednio na oficjalnej stronie Apple lub za pośrednictwem YouTube. Wydarzenie będzie dostępne w transmisji na żywo w YouTube, a aplikacja Apple TV wyświetli wydarzenie na żywo oraz poprzednie dla tych, którzy wolą korzystać z Apple TV.

Wraz ze zbliżającą się prezentacją nowych modeli iPhone'a, potencjalnymi aktualizacjami Apple Watch i wglądem w rozwój gogli Vision Pro VR, najważniejsze wydarzenie Apple zapewnia ekscytującą prezentację najnowszych innowacji i ofert firmy.

Źródła:

– [Tytuł artykułu źródłowego](url-źródła)