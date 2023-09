Apple ogłosi nowe modele iPhone'a i potencjalne aktualizacje Apple Watch i Vision Pro podczas Keynote Event

By

Apple ma zamiar zaprezentować najnowszą linię modeli iPhone'a podczas nadchodzącego wydarzenia przewodniego „Wonderlust”. Krążą plotki, że technologiczny gigant wprowadzi następną generację iPhone'ów, w tym iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max. Co ekscytujące, Apple może zdecydować się na tytanowe ramki zamiast stali nierdzewnej w swoich modelach „Pro”, co skutkuje lżejszymi urządzeniami i potencjalnie cieńszymi ramkami ekranów. Chociaż dokładny wygląd nie jest znany, konferencja Apple po raz pierwszy zaprezentuje te nowe projekty.

W odpowiedzi na przepisy UE oczekuje się, że Apple zastąpi swój zastrzeżony port Lightning bardziej standardowym portem USB-C. Ta zmiana stwarza dla Apple interesującą okazję do omówienia planów poradzenia sobie z tą zmianą i reakcji konsumentów na tę zmianę.

Oprócz modeli iPhone'a Apple może skorzystać z okazji i wprowadzić nową wersję Apple Watch. Historycznie rzecz biorąc, firma odświeża swoją ofertę smartwatchów co roku, choć szczegółowe informacje na temat potencjalnych aktualizacji tegorocznego Apple Watcha pozostają skąpe.

Co więcej, Apple może omówić Vision Pro podczas głównego wydarzenia. Chociaż dostępnych jest niewiele informacji, firma przewiduje wprowadzenie na rynek zestawu słuchawkowego do wirtualnej rzeczywistości – Vision Pro – w nadchodzącym roku. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, jakie wzbudziły wydarzenia związane z iPhonem firmy Apple, wszelkie spostrzeżenia dotyczące Vision Pro niewątpliwie wzbudzą oczekiwanie na ten nadchodzący produkt.

Dla tych, którzy chcą obejrzeć wydarzenie, Apple będzie transmitować na żywo przemówienie w serwisie YouTube, gdzie widzowie będą mogli uzyskać dostęp do transmisji na żywo bezpośrednio na tej stronie. Użytkownicy Apple TV również mogą się przyłączyć, uruchamiając aplikację telewizyjną i znajdując sekcję „Wydarzenie specjalne Apple”, aby obejrzeć wydarzenie na żywo lub powrócić do przemówień z przeszłości. Alternatywnie, osoby nieposiadające Apple TV ani preferencji YouTube mogą skorzystać z sekcji Apple Events w witrynie Apple, aby transmitować wydarzenie na żywo w preferowanej przeglądarce, w tym Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Google Chrome.

Ogólnie rzecz biorąc, główne wydarzenie Apple zapowiada szereg ekscytujących ogłoszeń, prezentujących najnowsze modele iPhone'a, potencjalne aktualizacje Apple Watch i spostrzeżenia na temat długo oczekiwanego Vision Pro.

Definicje:

– Port Lightning: zastrzeżony port łączności opracowany przez firmę Apple dla urządzeń mobilnych.

– Port USB-C: szeroko stosowane standardowe złącze umożliwiające szybszy transfer danych i możliwości ładowania.

– Tytanowe ramki: element konstrukcyjny otaczający krawędzie iPhone'a, który w tym przypadku byłby wykonany z tytanu, zapewniający trwałość i potencjalną redukcję wagi.

