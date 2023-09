Seria iPhone 15: cena, aktualizacje i plotki

By

Apple ma dziś zaprezentować swoją ofertę iPhone'a 15 podczas wydarzenia „Wonderlust” i pojawiły się liczne przecieki i plotki dotyczące cen modeli iPhone'a 15 Pro. Według tych źródeł, modele iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max odnotują znaczny wzrost cen w porównaniu do modeli z ubiegłego roku. Oczekuje się, że najwyższa podwyżka cenowa nastąpi w przypadku iPhone'a 15 Pro Max.

Plotki sugerują, że waniliowe modele iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Plus zostaną wprowadzone na rynek w tej samej cenie, co ich poprzednicy, jednak niektóre doniesienia wskazują, że może nastąpić marginalny wzrost ceny. Z drugiej strony, według plotek, iPhone 15 Pro Max otrzyma największy wzrost ceny wraz z największym ulepszeniem, które obejmuje obiektyw aparatu w kształcie peryskopu i tytanową obudowę.

Nowe informacje od Macrumors sugerują, że nie będzie podwyżki cen nieprofesjonalnych modeli iPhone’a 15. Oczekuje się, że podstawowy model iPhone'a 15 będzie zaczynał się od 799 dolarów, czyli tyle samo, co iPhone 14 w zeszłym roku. W Indiach cenę modelu podstawowego ustalono na 79,900 XNUMX rupii indyjskich i prawdopodobnie w tym roku pozostanie taka sama.

Mówi się, że modele iPhone'a 15 Pro będą miały ulepszenia konstrukcyjne, takie jak cieńsze i zakrzywione ramki, a także nową tytanową ramkę zastępującą obudowę ze stali nierdzewnej. Krążą pogłoski o przeprojektowanym przycisku „wyciszenia”, który mógłby służyć jako przycisk akcji podobny do Apple Watch Ultra. Ta zmiana może zastąpić boczny przycisk przełączania znany z poprzednich generacji iPhone'ów.

Oczekuje się, że cena iPhone'a 15 Pro wzrośnie o 100 dolarów, począwszy od 1099 dolarów w USA. Może to doprowadzić do wzrostu cen w Indiach o co najmniej 10,000 15 rupii. Krążą pogłoski, że najwyższy wzrost cen dotyczy iPhone'a 1299 Pro Max z najwyższej półki, którego możliwa cena początkowa w USA wynosi XNUMX dolarów.

