Apple przedstawia nowy Apple Watch Series 9 z ulepszonymi funkcjami

Firma Apple zorganizowała dziś długo oczekiwane wydarzenie, podczas którego przedstawiła szereg nowych ofert sprzętowych. Najważniejszym wydarzeniem wydarzenia było zaprezentowanie najnowszego modelu urządzeń do noszenia – Apple Watch Series 9.

Nowy smartwatch napędzany jest najnowocześniejszym chipem S9, który może poszczycić się o 60% wzrostem wydajności i o 30% szybszym procesorem graficznym w porównaniu do swojego poprzednika. Deidre Caldbeck, dyrektor ds. marketingu produktów Apple Watch, nazwała go „najpotężniejszym chipem do zegarka w historii”.

Jednym z kluczowych ulepszeń w Series 9 jest ulepszone dyktowanie, które zostało ulepszone aż o 25%. To ulepszenie sprawi, że polecenia głosowe i interakcje z Siri będą jeszcze bardziej płynne dla użytkowników.

Seria 9 wprowadza kilka ekscytujących nowych funkcji. Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do danych zdrowotnych za pomocą Siri, co pozwala na wygodne monitorowanie ich kondycji i dobrego samopoczucia. Inna funkcja o nazwie Name Drop umożliwia użytkownikom udostępnianie danych osobowych innym pobliskim użytkownikom, którzy również mają Apple Watch Series 9. Dodatkowo funkcja Double Tap pozwala użytkownikom kontrolować funkcje zegarka, dotykając palcem wskazującym i kciukiem dłoni, na której noszą zegarek. oglądać.

Apple podwoiło także jasność wyświetlacza, zapewniając lepszą widoczność nawet w jasnym świetle słonecznym. Kolejnym praktycznym dodatkiem jest możliwość pingowania iPhone'a bezpośrednio z zegarka, co ułatwia zlokalizowanie telefonu w przypadku jego zaginięcia.

Z innych doniesień pojawiły się spekulacje i sugestie, że najnowszy iPhone będzie wyposażony w złącze USB-C. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, źródła w łańcuchu dostaw i najnowsze raporty sugerują, że Apple może dokonać zmiany. Ta zmiana odblokuje szybsze prędkości ładowania i lepszą kompatybilność z innymi urządzeniami USB-C.

Te ekscytujące ogłoszenia z wydarzenia Apple pokazują zaangażowanie firmy Apple w przesuwanie granic technologii i dostarczanie innowacyjnych produktów poprawiających wygodę użytkownika.

