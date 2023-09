Nowa linia iPhone'a 15 zaprezentowana przez Apple z obniżkami cen dla irlandzkich użytkowników

Apple oficjalnie zaprezentowało swoją najnowszą linię iPhone'ów i inteligentnych zegarków, ogłaszając linię iPhone'a 15 i Apple Watch Series 9. Podczas gdy technologiczny gigant podniósł ceny swoich iPhone'ów w USA, irlandzcy użytkownicy otrzymają zniżkę. Ceny iPhone'a 15 Pro zaczynają się od 1,239 euro, co oznacza obniżkę ceny o 100 euro w porównaniu z ubiegłorocznym modelem. Ceny iPhone'a 15 będą zaczynać się od 979 euro w porównaniu do 1,029 euro rok temu. Cena iPhone'a 15 Plus również została obniżona do 1,129 euro z 1,179 euro.

Apple dąży do poprawy ogólnego komfortu użytkowania swoich nowych urządzeń, pomimo wyzwań, jakie stwarza obecny kryzys kosztów utrzymania. Nowe iPhone'y obiecują lepszą jakość połączeń, fotografię i zastosowanie standardowego portu ładowania USB. Modele iPhone'a 15 Pro będą wyposażone w konfigurowalny przycisk akcji, natomiast iPhone 15 Pro będzie miał trwalszą konstrukcję z tytanu i mocniejszy system aparatu.

Seria iPhone'ów 15 będzie wyposażona w chip A16, natomiast modele Pro w ulepszony chip A17. W iPhonie 15 zastosowano również złącze USB C do ładowania i przesyłania danych, zgodnie z unijnym terminem ujednolicenia ładowania do 2024 r. Ponadto Apple rozszerzyło możliwości iPhone'a w zakresie awaryjnych funkcji satelitarnych, dodając Pomoc drogową przez satelitę.

Apple wprowadziło także Apple Watch Series 9, który posiada funkcję sterowania gestami, przetwarzanie żądań Siri na samym zegarku oraz ulepszoną integrację z HomePodem. Firma w dalszym ciągu priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój, starając się wyeliminować plastik z opakowań, wykorzystywać materiały w 100% pochodzące z recyklingu i polegać na czystych, odnawialnych źródłach energii.

Definicje:

– USB C: uniwersalne złącze magistrali szeregowej, powszechnie używane do ładowania i przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych.

– Chipy A16 i A17: Dotyczy procesorów stosowanych w urządzeniach Apple, przy czym A17 to nowsza i mocniejsza wersja.

– Możliwości satelity w sytuacjach awaryjnych: możliwość połączenia urządzenia z siecią satelitarną w celu komunikacji i pomocy w sytuacjach awaryjnych.