Chipsy Apple wyprodukowane w USA, ale pakowane nadal na Tajwanie

Według The Information, zgodnie z zapowiedzią dyrektora generalnego Apple Tima Cooka, chipy Apple, produkowane przez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), będą produkowane w nowej fabryce w Phoenix w Arizonie. Jednakże chipy te będą musiały zostać odesłane na Tajwan w celu montażu, ponieważ fabryka w Arizonie nie posiada urządzeń niezbędnych do pakowania bardziej zaawansowanych chipów.

Pakowanie to ostatni etap wytwarzania chipów, podczas którego komponenty są montowane wewnątrz obudowy w celu zwiększenia szybkości i wydajności energetycznej. Chociaż chipy do iPadów i komputerów Mac można pakować poza Tajwanem, chipy do iPhone'a muszą być montowane w tym kraju. Ta metoda pakowania jest stosowana przez firmę Apple od 2016 roku.

Oprócz Apple, TSMC ma także innych klientów, takich jak NVIDIA, AMD i Tesla, których modele chipów, w tym H100 firmy NVIDIA, również będą musiały zostać odesłane na Tajwan w celu pakowania. Według doniesień Google będzie wykorzystywać zaawansowane opakowanie iPhone’a także w przyszłych telefonach Pixel.

Rząd USA, poprzez ustawę CHIPS, przeznaczył znaczne fundusze na zachęty do produkcji chipów w USA i zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców. Posunięcie to ma na celu ożywienie amerykańskiego przemysłu półprzewodników w obliczu napięć z Chinami w sprawie Tajwanu.

Chociaż rząd ustanowił program National Advanced Packaging Manufacturing w celu wprowadzenia opakowań z chipami do Stanów Zjednoczonych, otrzymuje on znacznie mniej środków w porównaniu z produkcją chipów. Instytut Obwodów Drukowanych stwierdził, że oznacza to brak priorytetyzacji opakowań. TSMC nie planuje budowy zakładów pakowania w USA ze względu na wysokie koszty z tym związane i prawdopodobnie w przyszłości będzie oferować jakąkolwiek metodę pakowania na Tajwanie.

