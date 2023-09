Najlepsze bezpłatne i płatne aplikacje na iPhone'a w USA

By

W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym darmowym i płatnym aplikacjom na iPhone'a w USA. Aplikacje te oferują różnorodne funkcje i zaspokajają różne zainteresowania i potrzeby.

Wśród najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji na iPhone'a w USA jedną z godnych uwagi aplikacji jest Temu: Shop Like a Billionaire. Temu pozwala użytkownikom robić zakupy luksusowych przedmiotów i doświadczyć stylu życia miliardera. Inną popularną aplikacją jest YouTube TV, która oferuje użytkownikom szeroką gamę treści przesyłanych strumieniowo. Na liście znajduje się również TikTok, znany z wirusowych krótkich filmów.

Z drugiej strony do najlepiej płatnych aplikacji na iPhone'a w USA należy Minecraft, bardzo popularna gra, która pozwala graczom tworzyć własne światy. Geometry Dash to kolejna płatna aplikacja, która łączy w sobie muzykę i rozgrywkę opartą na umiejętnościach. Znana gra planszowa MONOPOLY ma także wersję cyfrową dostępną dla użytkowników iPhone'a.

Inne płatne aplikacje znajdujące się na liście to Heads Up!, zabawna gra towarzyska, oraz Plague Inc., strategiczna gra symulacyjna, w której gracze tworzą i ewoluują patogen, który infekuje i unicestwia ludzkość.

Aplikacje te oferują szereg opcji rozrywki, od gier po doświadczenia związane ze stylem życia. Niezależnie od tego, czy szukasz luksusowych zakupów, czy wciągającej gry, w App Store dostępne są różne opcje.

Źródła:

– Temu: Kupuj jak miliarder, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Studio gier Marmalade

– Uwaga!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Uwaga: adresy URL zostały usunięte ze źródeł.