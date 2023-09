Apple Watch Series 9: nowe funkcje i ulepszenia

Autor: Jay Peters

Niedawno podczas wydarzenia Wonderlust firma Apple zaprezentowała swój najnowszy smartwatch – Apple Watch Series 9. Seria 9 zawiera kilka nowych funkcji i ulepszeń, które zwiększają jej funkcjonalność i wygodę użytkowania.

Godnym uwagi dodatkiem jest nowy S9 SiP (System in Package), który może poszczycić się potężnym procesorem z 5.6 miliardami tranzystorów, procesorem graficznym, który jest o 30% szybszy i czterordzeniowym silnikiem neuronowym. To uaktualnienie umożliwia przetwarzanie żądań Siri bezpośrednio na urządzeniu, co skutkuje lepszą responsywnością. Co więcej, smartwatch jest teraz wyposażony w ultraszerokopasmowy chip drugiej generacji, który zwiększa precyzję wyszukiwania po podłączeniu do iPhone'a.

Apple Watch Series 9 ma także jaśniejszy wyświetlacz, który może osiągnąć jasność 2000 nitów, czyli dwukrotnie większą jasność maksymalną niż jego poprzednik, seria 8. Ten ulepszony wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność nawet w jasnym otoczeniu na zewnątrz.

Godnym uwagi dodatkiem do Series 9 jest gest „podwójnego dotknięcia”, podobny do funkcji stukania zademonstrowanej w Apple Vision Pro. Dzięki temu użytkownicy mogą odbierać połączenia telefoniczne lub wchodzić w interakcję z zegarkiem, dotykając razem palca wskazującego i kciuka. Funkcja podwójnego dotknięcia będzie dostępna w październiku po aktualizacji oprogramowania.

Jeśli chodzi o opcje projektowe, seria 9 będzie dostępna w wersji aluminiowej w różnych kolorach, w tym różowym, starlight, srebrnym, północnym i czerwonym produktowym. Wersje ze stali nierdzewnej będą dostępne w kolorze złotym, srebrnym i grafitowym. Zamówienia w przedsprzedaży można składać od wtorku, a dostępność zaplanowano na 22 września. Podstawowy model zaczyna się od 399 dolarów.

Apple wprowadził także zmiany w zakresie ochrony środowiska w modelu Series 9. W połączeniu z nowym paskiem Sport Loop Apple Watch Series 9 staje się pierwszym produktem Apple neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo mniejsze opakowanie pozwala na sprawniejszą wysyłkę.

Apple Watch Series 9 jest następcą zeszłorocznej serii 8, w której wprowadzono czujniki temperatury i funkcję wykrywania awarii. Warto wspomnieć także o Apple Watch Ultra, czyli bardziej wytrzymałym modelu z większym ekranem i osobnym przyciskiem akcji. Series 9 będzie wyposażony w watchOS 10, najnowszy system operacyjny Apple dla smartwatchów, który oferuje ulepszony interfejs użytkownika i zaktualizowane wersje podstawowych aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, Apple Watch Series 9 oferuje znaczące ulepszenia pod względem wydajności, jasności wyświetlacza i innowacyjnych funkcji. Nadal jest to wiodąca opcja smartwatcha dla użytkowników poszukujących połączenia stylu, funkcjonalności i świadomości ekologicznej.

Źródła:

– Jay Peters (autor)

– Pobocze (zdjęcia)

– Apple (szczegóły produktu)

– Konsorcjum Unicode (propozycje emoji)