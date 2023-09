Wczesne oferty Apple na Czarny Piątek: czego się spodziewać i gdzie je znaleźć

By

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że ​​czas już pomyśleć o świątecznych zakupach. Dla entuzjastów technologii i fanów Apple Czarny piątek to idealny czas na złapanie świetnych okazji na produkty Apple. Choć do oficjalnych wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku pozostało jeszcze kilka tygodni, wczesne oferty Apple z okazji Czarnego Piątku już zaczynają się pojawiać.

Jeśli chodzi o oferty z okazji Czarnego Piątku, gadżety technologiczne są zawsze popularną kategorią, a urządzenia Apple nie są wyjątkiem. Chociaż Apple rzadko oferuje zniżki na własne produkty, istnieje wiele ofert, które można znaleźć, jeśli wiesz, gdzie szukać. Od zegarków Apple po słuchawki AirPods, MacBooki i nie tylko – możesz wcześniej zaoszczędzić na gadżetach dla wszystkich na swojej liście.

Według Johna Thompsona, redaktora działu Men's Health Gear and Commerce, do produktów, na które warto zwrócić uwagę w okresie świątecznym, należą AirPods Pro (2. generacji), Apple Watch Series 8, AirPods Max i Apple Watch Ultra. Produkty te są dostępne na rynku już od ponad roku, a wraz z pojawieniem się nowych produktów Apple na horyzoncie mogą pojawić się niespodziewane rabaty.

Jeśli chodzi o smartwatche, opcje Apple płynnie integrują się z ekosystemem iOS. Najnowsza propozycja marki, Apple Watch Series 8, jest wyposażona w szereg funkcji zdrowotnych i fitness. Jeśli szukasz bardziej ekonomicznej opcji, Apple Watch SE (1. i 2. generacji) oferuje podobną funkcjonalność w niższej cenie.

Jeśli chodzi o bezprzewodowe słuchawki douszne, popularnym wyborem są słuchawki AirPods firmy Apple. AirPods Pro i AirPods Max oferują najwyższą jakość dźwięku, podczas gdy standardowe słuchawki AirPods (2. generacji) są bardziej przystępną opcją. Jeśli szukasz słuchawek dousznych na siłownię lub do pracy, mamy model AirPod odpowiadający Twoim potrzebom.

Podczas wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku warto wziąć pod uwagę także iPady Apple. iPad Air i iPad Mini to urządzenia przyjazne dla osób dojeżdżających do pracy i podróżujących, które zapewniają przenośność i wygodę. iPad (9. generacji) to bardziej przyjazna dla budżetu opcja, która nadal zapewnia wszystkie funkcje potrzebne w tablecie.

Jeśli szukasz nowego laptopa, oferta Apple MacBook oferuje szereg opcji. Niedawno wydany MacBook Air i MacBook Air 2020 są obecnie w najniższych cenach w historii. Chociaż oferty na MacBooka Pro nie są obecnie tak imponujące, możliwe, że lepsze zniżki zobaczymy bliżej Czarnego Piątku.

Nie zapomnij o akcesoriach Apple! Parowanie urządzeń Apple z odpowiednimi akcesoriami może zwiększyć ich funkcjonalność. Rozważ zakup nowej ładowarki do telefonu lub kabla MagSafe, które zawsze się przydadzą. AirTags to także świetne akcesorium dla tych, którzy często gubią swoje rzeczy. Jeśli wolisz coś z odrobiną koloru, Beats Fit Pro oferuje szereg opcji porównywalnych ze słuchawkami dousznymi Apple.

Jeśli chodzi o to, czy Apple będzie miało własną wyprzedaż w Czarny Piątek, nadal nie jest pewne. Do tej pory marka oferowała zniżki wyłącznie na kartach podarunkowych. Zawsze jednak warto zwracać uwagę na wszelkie zapowiedzi Apple.

Jeśli chodzi o znalezienie najlepszych ofert Apple, ważne jest, aby się rozejrzeć. Chociaż sam Apple może nie oferować rabatów na swoje produkty, inni sprzedawcy detaliczni często to robią. Obserwuj sklepy internetowe, domy towarowe i sklepy technologiczne, aby uzyskać najlepsze oferty.

Czarny piątek to świetna okazja, aby zdobyć niesamowite oferty na urządzenia Apple. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego smartwatcha, bezprzewodowych słuchawek dousznych, tabletu czy laptopa, możesz skorzystać z wielu wczesnych ofert. Zacznij planować świąteczne zakupy już teraz i przygotuj się na złapanie najlepszych ofert, gdy rozpoczną się oficjalne wyprzedaże z okazji Czarnego Piątku.

Źródła:

- Zdrowie mężczyzn

– Apple.com