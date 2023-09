Character.ai zyskuje na popularności na ChatGPT w użyciu aplikacji mobilnych

By

Character.ai, twórca aplikacji AI, który umożliwia użytkownikom projektowanie własnych postaci AI, odnotowuje znaczny wzrost wykorzystania aplikacji mobilnych. Według niedawnej analizy przeprowadzonej przez firmę zajmującą się badaniem rynku Likeweb aplikacje Character.ai na iOS i Androida mają obecnie w Stanach Zjednoczonych 4.2 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie w porównaniu z prawie 6 milionami aktywnych użytkowników ChatGPT w USA.

Chociaż rozwój Character.ai jest godny uwagi, ChatGPT nadal utrzymuje większą obecność w Internecie, co może wynikać z preferencji użytkowników Character.ai do tworzenia chatbotów AI i interakcji z nimi na swoich urządzeniach mobilnych, a nie za pośrednictwem strony internetowej. Globalnie ChatGPT przewyższa także Character.ai pod względem wykorzystania mobilnego, z 22.5 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie w przypadku ChatGPT w porównaniu do 5.27 miliona w przypadku Character.ai.

Ciekawym aspektem jest to, że Character.ai przyciąga znacznie młodszą grupę demograficzną w porównaniu do innych aplikacji AI, w tym ChatGPT. Prawie 60% odbiorców sieci Character.ai pochodzi z przedziału wiekowego 18–24 lata, który utrzymuje się na tym samym poziomie nawet pomimo spadku ruchu internetowego ChatGPT. W lipcu osoby w wieku 18–24 lat stanowiły zaledwie 27% ruchu internetowego ChatGPT.

Analiza wykazała również, że inni dostawcy sztucznej inteligencji mają niższy wskaźnik adopcji wśród młodszych grup wiekowych. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic i Google Bard mają znacznie niższy odsetek (od 18.46% do 25.3%) wśród osób w wieku 18–24 lat w porównaniu z 60% w Character.ai.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ChatGPT odnotowało spadek liczby odwiedzin w witrynach internetowych na całym świecie, ale dane z serwisu Likeweb wykazują oznaki poprawy wraz z wznowieniem roku szkolnego. Z drugiej strony Character.ai nadal był używany przez całe lato, ponieważ skupiał się na rozrywce, a nie wyłącznie na pomaganiu w odrabianiu zadań domowych lub asystentze w badaniach.

Character.ai ma duży potencjał dalszego wzrostu bazy użytkowników po imponującym finansowaniu w wysokości 150 milionów dolarów w ramach serii A, dzięki czemu startup jest wyceniany na 1 miliard dolarów. Aplikacja wyróżnia się na tle innych generatorów znaków AI, a jej założyciele Noam Shazeer i Daniel De Freitas, którzy wcześniej byli ekspertami AI w Google.

Chociaż przyszłe przyjęcie Character.ai pozostaje niepewne, założyciele aplikacji zostali uznani za pionierów w dziedzinie sztucznej inteligencji, a startup ma ciągłe pole do ulepszeń, ponieważ coraz więcej użytkowników tworzy jego postacie i wchodzi z nimi w interakcję.

