Przygotuj się na premierę iPhone'a 15!

Impreza iPhone'a 15 tuż tuż, na którą serdecznie zapraszamy! Znów o tej porze roku, kiedy Apple ogłasza najnowszą linię iPhone'ów, a w tym roku jest to iPhone 15. Wydarzenie o nazwie „Wonderlust” zaplanowano na wtorek, 12 września 2023 r. o godzinie 10:00 (czasu PST). Datę zamówienia w przedsprzedaży zaplanowano na piątek 15 września 2023 r. o godzinie 05:00 (PDT), a oficjalną datę premiery zaplanowano na piątek 22 września 2023 r.

Według wielu źródeł krążą pogłoski, że produkcja iPhone'a 15 może zostać przeniesiona z Chin do Indii. Choć nie zostało to potwierdzone, wiele osób jest podekscytowanych możliwością zmiany kierunku podróży w związku z premierą. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżamy z Chin, czy z Indii, ważne jest, aby mieć przygotowane paszporty i upewnić się, że mamy wszystkie dokumenty podróżne i plany podróży w porządku.

Patrząc wstecz na sukces wątku przedsprzedażowego iPhone'a 14 w USA, z ponad 25,000 1 postów, 1,500 milionem wyświetleń i XNUMX głosów, jasne jest, że emocje związane z nowymi iPhone'ami nie mają sobie równych. Czy w tym roku uda nam się pobić kolejny rekord? Tylko czas powie.

W miarę zbliżania się premiery śledzenie naszych zamówień staje się niezbędne. Gdy zamówienia zaczną przechodzić do etapu „Przygotowania do wysyłki”, możemy spodziewać się ruchu w weekend. Wtedy możemy rozpocząć śledzenie naszych przesyłek za pomocą podanego numeru śledzenia. UPS jest jednym z przewoźników Apple, a jego strona internetowa umożliwia nam śledzenie przesyłek do iPhone'a. Ważne jest, aby mieć przy sobie fakturę z numerem seryjnym, który znajdziesz na stronie Apple.

Jednym z najbardziej oczekiwanych skanów podczas procesu wysyłki jest „Skanowanie importu” w Louisville w stanie Kentucky. Skan ten wskazuje, że przesyłka przeszła procedury importowe w kraju odbiorcy i gwarantuje, że iPhone dotrze następnego dnia. To ostatni kamień milowy, zanim w końcu dostaniemy w swoje ręce nowe iPhone'y.

Przygotuj się więc na premierę iPhone'a 15! Upewnij się, że Twój paszport jest aktualny, śledź swoje zamówienie i przygotuj się na powitanie najnowszego członka rodziny Apple.

