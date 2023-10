Sonda słoneczna Parker w dalszym ciągu odkrywa tajemnice Słońca

By

Sonda Parker Solar Probe zakończyła niedawno swoje 17. bliskie podejście do Słońca, zbliżając się do fotosfery słonecznej na odległość 7.26 miliona kilometrów. Podczas swojego 13. podejścia stał się pierwszym w historii statkiem kosmicznym, który przeszedł koronalny wyrzut masy (CME), potężne wydarzenie, które wyrzuca w przestrzeń ogromne masy plazmy. Misja sondy, która ma trwać do 2025 roku, ma na celu rozwikłanie tajemnic Słońca i dostarczenie kluczowych informacji na temat zjawisk słonecznych.

Sonda Parker Solar Probe, często nazywana „małym silnikiem, który po prostu ciągle pracuje”, zbliżyła się do nas 27 września, przelatując zaledwie 7.26 miliona kilometrów nad powierzchniową warstwą Słońca, zwaną fotosferą. To imponujące osiągnięcie jest kontynuacją poprzedniego kamienia milowego, jakim był przelot przez koronalny wyrzut masy podczas 13. podejścia do sondy 5 września 2022 r.

Powodzenie misji przypisuje się wytrzymałości statku kosmicznego i jego zdolności do wytrzymywania ekstremalnych warunków. Pomimo temperatur sięgających 1400 stopni Celsjusza, główne instrumenty sondy są chronione ekranowaniem, co pozwala im pracować w środowisku o temperaturze pokojowej zbliżonej do normalnej.

Głównym celem sondy Parker Solar Probe jest badanie korony słonecznej, najwyższej części atmosfery słonecznej. Naukowcy chcą zrozumieć, co ogrzewa koronę i prześledzić przepływ energii w niej. Ponadto starają się zbadać przyspieszenie wiatru słonecznego opuszczającego Słońce, a także strukturę Słońca i jego pól magnetycznych.

Koronalne wyrzuty masy są przedmiotem szczególnego zainteresowania fizyków zajmujących się Słońcem. Te potężne wydarzenia mogą mieć znaczący wpływ na Ziemię, od zakłócania systemów komunikacyjnych po powodowanie przerw w dostawie prądu. Badając te burze słoneczne, naukowcy mają nadzieję lepiej zrozumieć siły je napędzające i rozwinąć możliwości prognozowania.

Niedawny kamień milowy osiągnięty przez sondę Parker Solar Probe, przechodzącą przez CME w jej najbliższym punkcie od Słońca, dostarczyło cennych danych na temat prędkości i gęstości fali uderzeniowej. Chociaż ten konkretny CME nie stanowił zagrożenia dla Ziemi, podkreśla znaczenie badania tych wydarzeń i ich potencjalnych konsekwencji.

Projekt Parker Solar Probe jest zarządzany i obsługiwany przez Johns Hopkins Applied Physics Laboratory w Laurel w stanie Maryland. Statek kosmiczny, zbudowany w ramach harmonogramu i budżetu NASA, w dalszym ciągu toruje drogę nowym odkryciom na temat naszej najbliższej gwiazdy, Słońca.

