Spektakl astronomiczny: obrączkowe zaćmienie Słońca, które oświetli Amerykę

14 października 2023 r. rzadkie wydarzenie na niebie, znane jako obrączkowe zaćmienie Słońca lub „pierścień ognia”, będzie zdobić niebo nad Ameryką. W przeciwieństwie do całkowitego zaćmienia Słońca, podczas którego Księżyc całkowicie zasłania Słońce, zaćmienie obrączkowe ma miejsce, gdy Księżyc przechodzi między Ziemią a Słońcem, ale tylko częściowo zakrywa Słońce, tworząc jasny pierścień lub „pierścień”. Zjawisko to jest możliwe dzięki eliptycznemu kształtowi orbity Księżyca wokół Ziemi. Kiedy Księżyc znajduje się w najdalszym punkcie od Ziemi (apogeum) i zrówna się ze Słońcem, pojawia się efekt „pierścienia ognia”. Nadchodzące zaćmienie obrączkowe będzie ostatnią szansą, aby być świadkiem takiego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych do 21 czerwca 2039 roku.

Trasa pierścieniowa, po której Księżyc przejdzie bezpośrednio przez środek Słońca, rozciąga się przez części Oregonu, Nevady, Arizony, Nowego Meksyku i Teksasu. Harmonogram i szczegółowe mapy wydarzenia można znaleźć w Great American Eclipse. Jednak nawet poza tą ścieżką różne stopnie zaćmienia będą widoczne na dużej części półkuli zachodniej. Dobra widoczność Słońca jest idealna do obserwacji, ale nawet w pochmurne dni zaćmienie będzie miało zauważalny efekt, rzucając niezwykły półmrok w ciągu dnia.

Podczas obserwacji zaćmienia należy zachować ostrożność, ponieważ silne promienie słoneczne mogą spowodować poważne uszkodzenie oczu. Należy używać specjalnych okularów przeciwsłonecznych lub metod obserwacji pośredniej, takich jak projektory otworkowe. NASA opublikowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dotyczące tego wydarzenia, aby zapewnić radość z oglądania spektaklu bez ryzyka.

Podczas zaćmienia obrączkowego obserwatorzy w pobliżu poligonu rakietowego White Sands w Nowym Meksyku mogą być świadkami jasnych smug na niebie, wyznaczających tory trzech rakiet naukowych. Rakiety te stanowią część misji APEP NASA, której celem jest zbadanie wpływu zaćmienia na górne warstwy atmosfery i zrozumienie zmian w jonosferze spowodowanych szybkimi wahaniami światła słonecznego. Badając wpływ na temperaturę i gęstość jonosfery, naukowcy mają nadzieję uzyskać lepszy wgląd w to naturalne zjawisko.

Niezależnie od tego, czy znajdziesz się na ścieżce pierścienia, czy też doświadczysz częściowego zaćmienia gdzie indziej, skorzystaj z okazji, aby bezpiecznie docenić cuda wszechświata i mieć nadzieję na czyste niebo 14 października.

