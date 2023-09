Nadchodzące zaćmienie słońca w Kolorado: wszystko, co musisz wiedzieć

W miarę zbliżania się daty nadchodzącego zaćmienia słońca hotele, w tym Herrera's, odnotowują gwałtowny wzrost liczby rezerwacji. Spektakl, który odbędzie się 14 października, będzie pierwszym zaćmieniem widocznym ze Stanów Zjednoczonych od całkowitego zaćmienia w 2017 roku. Oczekuje się, że ścieżka pierścieniowości przetnie region w tę sobotę około godziny 10:30, przyciągając duże rzesze niecierpliwych widzów.

Czym dokładnie jest obrączkowe zaćmienie Słońca? Dzieje się tak, gdy Księżyc przechodzi między Ziemią a Słońcem, będąc w najdalszym punkcie od Ziemi. Stany Zjednoczone ostatni raz były świadkami tego zjawiska w 2012 roku. Ze względu na swoją odległość Księżyc jawi się jako ciemny dysk mniejszy od Słońca, tworząc na niebie hipnotyzujący efekt „pierścienia ognia”, który trwa około 4 minut .

Społeczności na południowy zachód od Durango, w tym Cortez, Dolores i Dove Creek, będą miały zaszczyt doświadczyć pierścieniowości w pełnej krasie. Z tych lokalizacji będzie można podziwiać widok, w którym Księżyc wydaje się znajdować dokładnie w środku Słońca.

Aby poprawić wrażenia, w okolicy organizowane są różne wydarzenia widokowe, w tym w Parku Narodowym Mesa Verde. Służba Parku Narodowego (NPS) i NASA współpracują w celu zapewnienia seminariów edukacyjnych i wyznaczonych miejsc parkingowych dla gości. W parku odbędą się wydarzenia widokowe w Muzeum Chapin Mesa, na parkingu Far View i amfiteatrze Morefield Campground. Kempingi są dostępne, ale zaleca się rezerwację, ponieważ prawdopodobnie zostaną wyprzedane. Do wyczerpania zapasów goście otrzymają okulary do zaćmienia, co zapewni bezpieczne oglądanie tego niebiańskiego wydarzenia.

Warto zauważyć, że pomnik Four Corners, na którym zbiegają się granice Kolorado, Arizony, Nowego Meksyku i Utah, pozostanie zamknięty od 8:1 do XNUMX:XNUMX w dniu zaćmienia. Zamknięcie to stanowi wyraz szacunku i ma na celu uhonorowanie świętych wierzeń Narodu Navajo, który zarządza tym obiektem. Mieszkańcy Navajo uważają zaćmienia za święte wydarzenia i powstrzymują się od pracy i wychodzenia z domów podczas takich wydarzeń.

Ci, którzy przebywają w innych częściach Kolorado, chociaż nie doświadczą pełnego zaćmienia, nadal będą świadkami częściowego zaćmienia rano 14 października.

Jeśli przegapisz tegoroczne zaćmienie, nie martw się. Następne całkowite zaćmienie słońca w Kolorado zaplanowano na rok 2048. Jeśli jednak chcesz być świadkiem całkowitego zaćmienia wcześniej, możesz udać się na wschód, aby zobaczyć je 8 kwietnia 2024 r. To zaćmienie będzie przechodzić przez Meksyk, Teksas i różne miasta w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w tym Austin, Dallas i Indianapolis.

Zatem zaznaczcie swoje kalendarze i przygotujcie się na podziwianie inspirującego piękna zaćmienia słońca w Kolorado. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą okulary zaćmieniowe, aby zapewnić bezpieczne oglądanie, i przygotuj się na potencjalny ruch, ponieważ oczekuje się, że to rzadkie wydarzenie przyciągnie duże tłumy.

Źródła:

– Hotel Herrery: [źródło]

– NASA: [źródło]

– Park Narodowy Mesa Verde: [źródło]