Odkrywanie ewolucji pomidorów: od dzikich do cudownych

By

Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts Amherst przeprowadzili badania nad historią ewolucji pomidorów, odkrywając zestawy cech, które doprowadziły do ​​rozwoju ich odrębnych cech. Odkrycia opublikowane w Plants, People, Planet i The American Journal of Botany rzucają światło na ewolucję owoców w naturze i dostarczają informacji, które mogą pomóc w przyszłych wysiłkach na rzecz poprawy upraw.

Badanie skupiło się na krewnych współczesnych pomidorów, kilku dzikich gatunkach występujących na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Te dzikie gatunki znacznie różnią się od pomidorów, które znamy dzisiaj. Są małe, zielone, gdy są dojrzałe, a wiele z nich ma nieprzyjemny smak i zapach.

Aby zrozumieć przemianę dzikich pomidorów w pyszne i atrakcyjne wizualnie owoce, które nam smakują, naukowcy zbadali zespoły ewolucyjne, czyli zestawy cech występujących razem w owocach. Poprzedni badacze nie hodowali razem wszystkich gatunków dzikich pomidorów w celu zebrania dowodów na występowanie tych syndromów.

Zespół zebrał nasiona 13 gatunków dzikich pomidorów i wielu odmian każdego gatunku. Uprawiali te rośliny i badali ich owoce pod kątem cech takich jak kolor, kształt, zawartość cukru i kwasu oraz analizy DNA. Zmierzono i sklasyfikowano także lotne związki organiczne odpowiedzialne za aromat pomidorów.

Wyniki wykazały, że cechy takie jak zapach, smak i kolor mają charakter syndromiczny i istnieje zgodność pomiędzy zewnętrznym wyglądem pomidora a jego smakiem. Badania te zapewniają wszechstronne zrozumienie różnic między dzikimi pomidorami a odmianami uprawnymi.

W badaniu skorzystano również z wysiłków kolekcjonerskich Charlesa Ricka, który podczas swoich podróży po Ameryce Południowej zbierał nasiona dzikich gatunków pomidorów. Naukowcy wyhodowali zebrane nasiona obok własnych i porównali cechy różnych gatunków.

Badania te nie tylko rzucają światło na ewolucyjną historię pomidorów, ale mają także wpływ na hodowlę bardziej pożywnych i atrakcyjnych odmian owoców. Rozumiejąc cechy, które decydują o pożądanych właściwościach pomidorów, naukowcy mogą pracować nad opracowaniem ulepszonych odmian do spożycia.