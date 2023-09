Naukowcy odkrywają potencjalny plan neuronów u najprostszych zwierząt

By

Naukowcy odkryli dowody na istnienie komórek neuronopodobnych u placozoanów, jednego z najprostszych gatunków zwierząt. Placozoany żyją w morzach od setek milionów lat i możliwe, że posłużyły za wzór układu nerwowego u bardziej złożonych zwierząt, w tym ludzi. Odkrycia te opublikowano w czasopiśmie Cell.

Placozoany pod mikroskopem wyglądają jak ameby, ale w rzeczywistości są zwierzętami. Są bliżej spokrewnieni z cnidarianami (do których zaliczają się ukwiały i koralowce) i bilaterianami (kręgowcami) na drzewie życia. Podczas gdy inne linie zwierząt mają układ nerwowy zarządzany przez neurony, uważano, że placozoany są inne i nie posiadają neuronów.

Zamiast neuronów placozoany wykorzystują komórki peptydergiczne do regulowania pewnych zachowań. Komórki te uwalniają krótkie łańcuchy aminokwasów, które aktywują otaczające komórki, podobnie jak funkcja neuronów w bardziej złożonych organizmach. To podobieństwo skłoniło badaczy do dalszych badań i wysnucia teorii, że komórki te mogą reprezentować układ nerwowy starożytnego przodka zwierzęcia.

Zespół badawczy badał ekspresję genów u placozoanów i odkrył 14 typów komórek peptydergicznych, które są ważne w budowaniu neuronów u innych zwierząt. Odkryli jednak, że komórkom peptydergicznym placozoanów brakuje aktywności elektrycznej i zdolności do odbierania komunikatów, co wskazuje, że nie są to prawdziwe neurony.

Mapując potencjalne interakcje między komórkami peptydrgicznymi i innymi komórkami placozoanów, naukowcy zidentyfikowali złożoną sieć sygnalizacyjną i określone pary neuropeptydów i receptorów. Potwierdza to hipotezę mózgu chemicznego, która sugeruje, że wczesne układy nerwowe ewoluowały jako sieci komórek połączonych sygnałami chemicznymi, a nie elektrycznymi.

Porównując komórki peptydergiczne z neuronami innych zwierząt, naukowcy odkryli duże podobieństwa w sposobie wykorzystania genów, co wskazuje, że wczesne układy nerwowe były kiedyś podobne do tych obserwowanych u placozoanów, zanim przekształciły się w złożone komórki wysyłające sygnały elektryczne.

Chociaż placozoany mogą być proste w porównaniu z ludźmi, ich złożoność jest większa, niż oczekiwano. Dalsze badania nad placozoanami i innymi liniami zwierzęcymi zapewnią lepsze zrozumienie ewolucji układów nerwowych i rzucą światło na funkcje neuronów w naszych mózgach.

