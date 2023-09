Wystrzelenie satelity XRISM, aby badać Wszechświat w różnych kolorach promieniowania rentgenowskiego

Podsumowanie: Satelita misji obrazowania i spektroskopii rentgenowskiej (XRISM), będący wspólnym wysiłkiem Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych (JAXA) i NASA przy udziale Europejskiej Agencji Kosmicznej, został wystrzelony 6 września. Misją XRISM jest wykrywanie długości fal promieniowania rentgenowskiego z niespotykaną dotąd precyzją i dostarczanie naukowcom nowych, przełomowych odczytów gorących i energetycznych miejsc we wszechświecie. W przeciwieństwie do istniejących teleskopów rentgenowskich, XRISM potrafi rozróżniać różne kolory światła rentgenowskiego, odblokowując bogactwo informacji. Jego instrument wykrywa promienie rentgenowskie na podstawie niewielkich zmian temperatury, umożliwiając identyfikację pierwiastków chemicznych obecnych w obiektach i odczytanie prędkości ruchu gazu. Satelita ma na celu zapewnienie nowego spojrzenia na gorący i pełen energii Wszechświat, obserwując eksplozje gwiazd, interakcje czarnych dziur i łączenie się gromad galaktyk z niespotykaną dotąd szczegółowością. Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago przeanalizują pierwsze obserwacje masywnych gromad i grup galaktyk za pomocą XRISM, mając nadzieję na zrozumienie interakcji pomiędzy supermasywnymi czarnymi dziurami i ich galaktykami macierzystymi. XRISM będzie także mierzyć obfitość pierwiastków chemicznych i ujawniać aktualny skład chemiczny Wszechświata. Wystrzelenie satelity do obserwacji rentgenowskich z kosmosu stanowi duże wyzwanie ze względu na blokowanie promieni rentgenowskich przez atmosferę ziemską. To czwarta próba wystrzelenia i pomyślnej eksploatacji podobnego satelity, a naukowcy optymistycznie oceniają potencjał XRISM.

