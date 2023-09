W Zambii odkryto najstarszą drewnianą konstrukcję sprzed pół miliona lat

By

Archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia w prehistorycznym miejscu wodospadu Kalambo w Zambii. Odkopali najstarszą drewnianą konstrukcję, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na prawie pół miliona lat. Dobrze zachowana konstrukcja rzuca światło na zaawansowane możliwości naszych starożytnych przodków. Odkrycie sugeruje, że były one bardziej zaawansowane technologicznie, niż wcześniej sądzono.

Drewnianą konstrukcję odkryto w wodospadzie Kalambo, położonym w pobliżu granicy z Tanzanią. Szacuje się, że ma co najmniej 476,000 XNUMX lat i poprzedza ewolucję Homo sapiens. Na drewnie widać nacięcia wskazujące, że do połączenia dwóch dużych kłód użyto kamiennych narzędzi. Uważa się, że konstrukcja służyła jako platforma, chodnik lub podwyższone mieszkanie, mające na celu utrzymanie naszych przodków nad wodą.

Oprócz drewnianej konstrukcji na miejscu odnaleziono także zbiór drewnianych narzędzi, w tym klin i kij do kopania. Chociaż było już wiadomo, że pierwsi ludzie używali drewna w tym czasie, zwykle używano go do ograniczonych celów, takich jak rozpalanie ognia lub polowanie.

Główny autor badania, Larry Barham z Uniwersytetu w Liverpoolu, stwierdził, że odkrycie konstrukcji było „przypadkowym odkryciem” dokonanym podczas wykopalisk w 2019 r. Poprzednie wzmianki o najstarszej drewnianej konstrukcji datowane były na około 9,000 XNUMX lat wstecz, co czyni to znalezisko znacznie starszy.

Konserwacja starożytnego drewna jest wyzwaniem ze względu na jego tendencję do gnicia i pozostawiania minimalnych śladów w zapisach historycznych. Uważa się jednak, że wysoki poziom wody w wodospadzie Kalambo przyczynił się do wyjątkowego zachowania budowli na przestrzeni wieków.

Naukowcom udało się dokładnie określić wiek drewnianej konstrukcji, korzystając z nowej metody datowania zwanej datowaniem luminescencyjnym. Mierząc ostatni raz, kiedy minerały były wystawione na działanie światła słonecznego, odkryli, że struktura ma co najmniej 476,000 XNUMX lat.

Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat możliwości i postępu technologicznego naszych starożytnych przodków. Wskazuje również, że pierwsi ludzie posiadali wyobraźnię i umiejętności niezbędne do konstruowania skomplikowanych konstrukcji drewnianych na długo przed pojawieniem się Homo sapiens.

