Mechanika wzrostu mięśni: jak ćwiczenia kształtują włókna mięśniowe

Wiadomo, że regularne ćwiczenia wzmacniają i tonizują nasze mięśnie, ale dokładne mechanizmy stojące za tym procesem są przedmiotem zainteresowania fizjologów. Inżynierowie z MIT opracowali teraz unikalną matę do ćwiczeń dla komórek, która umożliwia naukowcom badanie czysto mechanicznych efektów ćwiczeń na poziomie mikroskopowym. Mata wykonana z hydrożelu zatopionego w mikrocząsteczkach magnetycznych imituje siły, jakich doświadczają mięśnie podczas ćwiczeń, gdy są aktywowane zewnętrznym magnesem. Komórki mięśniowe wyhodowane na macie „ćwiczono” poprzez wibracje wywołane ruchem magnesu.

Wstępne wyniki eksperymentu pokazują, że regularne ćwiczenia mechaniczne pomagają włóknom mięśniowym rosnąć w bardziej wyrównanym kierunku, umożliwiając im synchroniczne kurczenie się. Odkrycie to sugeruje, że stymulacja mechaniczna może wspomagać odrost mięśni po urazie lub potencjalnie spowalniać skutki starzenia. Naukowcy planują wykorzystać urządzenie do modelowania arkuszy silnych, funkcjonalnych mięśni, co może mieć zastosowanie w robotyce miękkiej i naprawie tkanek.

Zespół z MIT ma nadzieję, że ta nowa platforma może zapewnić wgląd w wpływ sił mechanicznych na funkcjonowanie mięśni i pomóc w opracowaniu terapii urazów mięśni i zaburzeń neurodegeneracyjnych. Oddzielając chemiczne i mechaniczne elementy ćwiczeń, byli w stanie skupić się wyłącznie na siłach mechanicznych, które napędzają reakcję mięśni.

Mata z magnesem okazała się bezpiecznym i nieniszczącym sposobem generowania sił mechanicznych na komórkach mięśniowych. Komórki regularnie narażone na ruch mechaniczny rosły dłużej w porównaniu z komórkami, które nie były ćwiczone. To pokazuje, jak ćwiczenia mogą kształtować wzrost i wyrównanie włókien mięśniowych. Zrozumienie tych mechanizmów może doprowadzić do postępu w regeneracji tkanek i opracowania adaptowalnych systemów robotycznych.

Definicje:

– Hydrożel: miękki materiał przypominający galaretkę, zastosowany w tym badaniu jako mata do ćwiczeń dla komórek.

– Siły mechaniczne: Siły fizyczne działające na komórki mięśniowe podczas ćwiczeń.

– Regeneracja tkanek: proces przywracania uszkodzonej lub uszkodzonej tkanki w organizmie.

