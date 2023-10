Rola wiatru w topnieniu pokryw lodowych Grenlandii i Antarktyki

By

W walce ze zmianami klimatycznymi wpływ rosnącego poziomu mórz na miasta przybrzeżne jest nieunikniony. Mając moc utopienia czegoś takiego jak Bombaj i Nowy Jork, zrozumienie źródeł wody ma kluczowe znaczenie.

Pokrywy lodowe Grenlandii i Antarktydy, poza górami pokrytymi lodowcami, zawierają wystarczającą ilość zamarzniętej wody, aby podnieść poziom mórz o 210 stóp. Niestety, te regiony są najbardziej dotknięte globalnym ociepleniem.

Chociaż temperatura powietrza na Grenlandii znacznie wzrosła, przekraczając 3.8°C od lat 1990. XX wieku, wiatr również przyczynia się do przyspieszonego topnienia pokrywy lodowej. Nowe badanie pokazuje, że wiatry Foehn i Katabatic, które zdmuchują gorące powietrze w dół na lodowce, mają duży wpływ na topnienie pokrywy lodowej zarówno na Grenlandii, jak i na Antarktydzie.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat wpływ tych wiatrów na pokrywy lodowe Grenlandii wzrósł o około 10%. Jednak ich wpływ na pokrywę lodową Antarktyki zmniejszył się o 32%. Różnica ta wynika przede wszystkim z odmiennego wpływu globalnego ocieplenia na półkulę północną i południową. Na Grenlandii zrobiło się tak gorąco, że wiatr nie jest już potrzebny, ponieważ samo światło słoneczne powoduje znaczne topnienie regionu.

Oscylacja Północnoatlantycka, znaczące zjawisko pogodowe kontrolujące siłę i kierunek zachodnich wiatrów i burz, również odegrało rolę w tej dysproporcji. Przejście do fazy dodatniej sprowadziło nad Grenlandię i inne regiony Arktyki więcej ciepłego powietrza, intensyfikując proces topnienia.

Z drugiej strony, całkowite roztopy powierzchniowe Antarktydy spadły o około 15% od 2000 r. Można to przypisać 32% zmniejszeniu wiatrów opadających na zboczach półwyspu oraz poprawie warstwy ozonowej w regionie, która pochłania ciepło słoneczne i chroni powierzchnię przed dalszym topnieniem.

Chociaż ograniczenie topnienia powodowanego przez wiatr na Antarktydzie może wydawać się pozytywną zmianą, tendencja do topnienia nadal stwarza ryzyko. Antarktyda doświadczyła już zapadnięcia się dwóch wrażliwych szelfów lodowych i jeśli tendencja ta będzie się utrzymywać, może to zakłócić globalne wzorce cyrkulacji wody w oceanach, co może mieć poważne konsekwencje dla klimatu Ziemi.

Zarówno Grenlandia, jak i Antarktyda w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia się poziomu mórz, dlatego kluczowe znaczenie ma ścisłe monitorowanie i modelowanie topnienia lodu. Zrozumienie związku między wiatrem i lodem w kontekście zmiany klimatu jest niezbędne do przewidywania przyszłego wzrostu poziomu morza i jego wpływu na planetę.

Źródło: Listy z badań geofizycznych