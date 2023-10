Ostatni niebiański spektakl roku: częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca

By

W najbliższą sobotę hipnotyzujące wydarzenie na niebie zachwyci obserwatorów nieba na całym świecie. To ostatnia w tym roku okazja, aby być świadkiem zaćmienia Księżyca – wydarzenia, które nigdy nie przestaje fascynować tych, których przyciąga bezkres nocnego nieba.

Jutrzejszym niebiańskim spektaklem będzie częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca, które nastąpi po raz drugi i ostatni w 2023 roku, zaledwie dwa tygodnie po poprzednim zaćmieniu słońca, które miało miejsce 14 października. Ostatni raz zjawisko to zagościło na naszym niebie na początku maja. Ten zapierający dech w piersiach pokaz będzie widoczny w różnych regionach, w tym w Europie, Azji, Australii, Afryce, Ameryce Północnej, a nawet na najdalszych krańcach Antarktydy.

Pakistański Departament Meteorologii (PMD) stwierdził, że zaćmienie Księżyca będzie można obserwować również w Pakistanie. Zaćmienie ma rozpocząć się późnymi godzinami wieczornymi w sobotę o 11:02 czasu lokalnego, osiągnąć swój szczyt o 01:14 i zakończyć o 03:26 29 października (niedziela).

Zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, rzucając cień otaczający powierzchnię Księżyca. To zjawisko astronomiczne możliwe jest tylko podczas pełni księżyca, co czyni go intrygującym celem dla obserwatorów nieba pragnących zgłębiać tajemnice kosmosu.

Istnieją trzy różne typy zaćmień Księżyca, określone przez ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca w momencie zdarzenia. A całkowite zaćmienie Księżyca występuje, gdy cień Ziemi pokrywa całą powierzchnię Księżyca. W częściowe zaćmienie Księżyca, tylko część Księżyca jest zanurzona w cieniu Ziemi, co powoduje uderzające „ugryzienie” księżycowego terenu. Wreszcie, A półcieniowe zaćmienie księżyca rzuca słabą zewnętrzną krawędź cienia Ziemi na powierzchnię Księżyca.

Gdy rok dobiega końca, poświęć chwilę, aby spojrzeć w górę i zobaczyć cuda kosmosu. Częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca zapowiada się zapierającym dech w piersiach widokiem, przypominającym nam o bezgranicznym pięknie, które nas otacza, nawet w najciemniejszych godzinach nocy.

