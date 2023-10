Nowe zrozumienie sposobu, w jaki rak rozprzestrzenia się na kręgosłup

Naukowcy z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku dokonali znaczącego przełomu w zrozumieniu, dlaczego niektóre nowotwory dają przerzuty do kręgosłupa. Od dawna wiadomo, że rak piersi z przerzutami często rozprzestrzenia się do kręgosłupa, powodując poważne powikłania dla pacjentek. Jednak przyczyny tego zjawiska nie były do ​​tej pory jasne.

W niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Matthew Greenblatt i jego zespół odkryli nowy typ komórek macierzystych, które mogą brać udział w przerzutach komórek nowotworowych do kręgosłupa. Stwierdzono, że te komórki macierzyste znajdujące się w kościach kręgów wydzielają białko zwane MFGE8. Białko to działa jak środek wabiący nowotwory, przyciągając komórki nowotworowe do tkanki kręgosłupa.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach, przeszczepiając komórki macierzyste kręgosłupa do jednej tylnej nogi, a komórki macierzyste kości długich do drugiej. Zaobserwowali, że komórki nowotworowe przemieszczały się do minikręgu prawie dwukrotnie częściej niż do małej kości długiej, co wskazuje na silne przyciąganie MFGE8.

Przerzuty do kręgosłupa mogą powodować poważne uszkodzenie rdzenia kręgowego, wpływając na zdolność pacjenta do chodzenia i kontrolowania funkcji organizmu. Dzięki zrozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za to rozprzestrzenianie się możliwe będzie opracowanie interwencji zapobiegających lub leczących przerzuty do kręgosłupa.

Chociaż blokowanie MFGE8 może stanowić potencjalne podejście terapeutyczne, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć implikacje i skuteczność takiego leczenia. Xiang Zhang, biolog zajmujący się nowotworami w Baylor College of Medicine, określił te badania jako „duży postęp” w naszej wiedzy na temat przerzutów do kości.

Ten przełom daje nadzieję pacjentom z rakiem piersi z przerzutami i innymi nowotworami, które często rozprzestrzeniają się do kręgosłupa. Odkrywając tę ​​długoletnią tajemnicę, badacze przybliżają nas o krok do opracowania skutecznych metod leczenia i poprawy jakości życia osób dotkniętych przerzutami.

Źródła:

– Natura: https://www.nature.com/

– Medycyna Weill Cornell: https://weill.cornell.edu/

– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/