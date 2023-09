Naukowcy odkryli, że architektura modułowa pozwala mózgowi ssaków kontrolować sygnały zewnętrzne

By

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia dotyczącego organizacji mózgu ssaków. Wykorzystując system eksperymentalny, w ramach którego wyhodowano neurony na powierzchniach szklanych z mikrofabrykatu, naukowcy odkryli, że zewnętrzna kora mózgu ma zdolność utrzymywania kontroli nad zewnętrznymi sygnałami wejściowymi dzięki swoim połączonym, ale niezależnie działającym modułom.

Kora, będąca zewnętrzną warstwą mózgu odpowiedzialną za różne funkcje, takie jak percepcja zmysłowa i kontrola motoryczna, zawiera dużą liczbę neuronów. Te sieci neuronowe muszą być w stanie oddzielać dane wejściowe z wyspecjalizowanych obwodów, jednocześnie integrując dane wejściowe z wielu obwodów, ale nie jest jasne, w jaki sposób kora jest w stanie obsługiwać te różne paradygmaty przetwarzania.

Aby to zbadać, naukowcy poprowadzili neurony korowe do utworzenia sieci modułowych zawierających wiele podgrup. Stymulując te wyhodowane w laboratorium neurony za pomocą światła, zespół zaobserwował, że dobrze uformowane sieci modułowe wykazują dużą reakcję na zlokalizowaną stymulację światłem. Z drugiej strony sieci o mniejszej modułowości reagowały nadmiernie zsynchronizowane na wszystkie bodźce.

Naukowcy odkryli również, że równowaga między aktywnością segregowaną lokalnie a aktywnością zintegrowaną globalnie ma kluczowe znaczenie dla zwiększania zdolności mózgu do reprezentacji informacji przy ograniczonych zasobach. Odkrycie to nie tylko przyczynia się do zrozumienia struktury i funkcji mózgu ssaków, ale ma także wpływ na rozwój sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych w badaniach nad uczeniem maszynowym.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to rzuca światło na to, w jaki sposób mózg ssaków jest w stanie kontrolować bodźce zewnętrzne dzięki swojej modułowej architekturze. Dostarcza cennych informacji na temat zawiłego działania mózgu i jego zdolności do wydajnego przetwarzania informacji.

