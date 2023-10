Dekodowanie „pulchnych nóg” gąsienic: anatomia a funkcja

Niedawny artykuł w Science Advances bada fascynujący świat nóg gąsienic. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że nogi gąsienicy są po prostu pulchne z powodu nienasyconego apetytu, jednak po bliższym zbadaniu staje się jasne, że służą one zupełnie innemu celowi.

To, co wygląda na pulchne nogi gąsienicy, jest w rzeczywistości fałszywymi nogami, zwanymi „prolegami”. Te krótkie kawałki ciała pomagają gąsienicy poruszać się, podczas gdy prawdziwe nogi, umieszczone w pobliżu jej twarzy, podlegają metamorfozie i ostatecznie rozwiną się w dorosłe nogi ćmy lub motyla.

Pomysł, że nogę można zdefiniować zarówno na podstawie anatomii, jak i funkcji, rodzi filozoficzne pytania dotyczące tego, co sprawia, że ​​noga jest „prawdziwa”. Czy nogę należy definiować na podstawie jej budowy fizycznej, czy też nogę funkcjonalną można sklasyfikować jako taką, nawet jeśli brakuje jej tradycyjnych cech nogi?

To odkrycie nie jest całkowicie zaskakujące w świecie stawonogów, które słyną ze swoich połączonych nóg. Owady i inne stawonogi często zmieniają przeznaczenie swoich nóg do różnych zadań. Żeglarze zamienili swoje nogi w wiosła, chrząszcze gnojowe używają swoich nóg jako narzędzi tnących, a stonogi domowe zmodyfikowały swoje przypominające nogi kły do ​​wstrzykiwania jadu.

W przypadku gąsienic te sztuczne nogi służą jako kotwice, pozwalające stworzeniu przyczepić się do powierzchni podczas ruchu do przodu. Gąsienice odłączają i ponownie przyłączają swoje pronogi, aby poruszać się do przodu, używając kolczastych podkładek zwanych szydełkami na końcach każdej nogi, aby zabezpieczyć chwyt. Geny odpowiedzialne za rozwój tych sztucznych nóg są wspólne ze skorupiakami, co podkreśla ewolucyjne powiązania między różnymi gatunkami.

Chociaż genetycznie rzecz biorąc, koncepcja realności może nie mieć większego znaczenia dla tych przydatków, jest coś intrygującego w tych przejściowych nogach. Nogi gąsienicy są krótkotrwałe, istnieją tylko w fazie larwalnej, zanim przejdą metamorfozę. Zatem następnym razem, gdy spotkasz gąsienicę, poświęć chwilę, aby docenić te ulotne kończyny i ich wyjątkową adaptację do poruszania się.

Źródła: Postęp nauki

Definicje:

Proleg: Sztuczna noga znaleziona na gąsienicy, która służy do poruszania się.

