Błyski gamma i supernowe: połączenie z gwiazdami podwójnymi

Rozbłyski gamma (GRB) to zagadkowe zdarzenia na niebie, które emitują duże ilości energii, szczególnie w postaci promieni gamma. Choć wiadomo, że są to jedne z najgwałtowniejszych zjawisk we wszechświecie, naukowcy wciąż nie mają o nich pojęcia. Jednakże niedawne badanie opublikowane w The Astrophysical Journal proponuje nową teorię dotyczącą powstawania co najmniej jednego typu GRB, sugerując powiązanie z układami podwójnymi gwiazd.

Tradycyjnie rozróżniano dwa typy GRB na podstawie ich czasu trwania: krótkie impulsy trwające kilka sekund i długie impulsy trwające kilka minut. Uważa się, że krótkie GRB powstają w wyniku zderzeń masywnych obiektów, takich jak czarne dziury lub gwiazdy neutronowe, podczas gdy długie GRB są związane z zapadaniem się niezwykle masywnych gwiazd.

To nowe badanie podważa to założenie i sugeruje, że długie GRB mogą w rzeczywistości zostać wywołane przez zapadnięcie się układu podwójnego gwiazd składającego się z gwiazdy węglowo-tlenowej (CO) i gwiazdy neutronowej (NS). Kiedy jądro gwiazdy CO zapada się, rozpoczyna się hipernowa – narodziny nowej czarnej dziury – i powstanie nowonarodzonej gwiazdy neutronowej. Tworzy to układ podwójny złożony z dwóch gwiazd neutronowych.

Podczas hipernowej znaczna ilość materiału wyrzucona z nowo powstałej gwiazdy neutronowej jest przechwytywana przez towarzyszącą jej gwiazdę neutronową. Ten dodatek materiału może spowodować, że gwiazda stanie się zbyt masywna, co doprowadzi do jej zapadnięcia się i przekształcenia w czarną dziurę. W rezultacie emitowany jest rozbłysk gamma.

Naukowcy dostarczają szczegółowej analizy i informacji ogólnych, w tym wpływu okresu rotacji układu podwójnego. Wspominają także o wykorzystaniu teleskopów, takich jak satelita BeppoSAX, należący do NASA teleskop SWIFT i obserwatorium Lick, do obserwacji i gromadzenia dowodów potwierdzających ich teorię.

Chociaż badanie to rzuca nowe światło na możliwy związek między gwiazdami podwójnymi a powstawaniem długich GRB, społeczność astrofizyczna prawdopodobnie zaangażuje się w dalsze debaty i badania, aby uzyskać głębsze zrozumienie tych zjawisk. Konsekwencje zrozumienia GRB są znaczące, ponieważ mogą one potencjalnie wystąpić w naszym kosmicznym sąsiedztwie i stanowić zagrożenie dla życia na Ziemi. Odkrywając mechanizmy stojące za tymi kosmicznymi eksplozjami, naukowcy mogą zbliżyć się do przewidywania takich zdarzeń i zapewniania bezpieczeństwa naszej planety.

